New York után az egyik hazai plázában is megjelenik a hazai hamburgermárka

Éttermet nyit a Köki Bevásárlóközpontban is a Simon's burger. A magyar vállalat tulajdonosai nemrég New York városában is éttermet nyitottak, hazai terjeszkedési terveik között pedig több vidéki nagyváros is szerepel.

Vágólapra másolva!

Márciusban New York városában nyitottak éttermet almárkájukkal az elmúlt évek egyik magyar sikertörténetét jelentő Simon's burger tulajdonosai, most pedig újabb budapesti egységük áll megnyitás előtt. A Köki Bevásárlóközpont közösségi oldalán megjelent bejegyzés alapján ugyanis hamarosan Simon's burger étterem nyílik a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjánál is. A nyitás tervezett ideje az idei június. Mint arról az Origo nemrég beszámolt, a Köki Bevásárlóközpontban hamarosan a magyarországi McDonald's is éttermet nyit, ez azért érdemel figyelmet, mert a világ legnagyobb és hazánkban is jelentős piaci szereplőnek számító gyorsétteremlánc eddig nem volt jelen a létesítményben. A Simon's burger honlapján szereplő információk szerint egyébként nem a Köki Bevásárlóközpont az egyetlen helyszín Magyarországon, ahol hamarosan új étteremmel bővül hálózatok. A tervek szerint hamarosan Nyíregyházán, Egerben is megjelennek, valamint egy másik budapesti üzletközpontban, a Corvin Plaza-ban is. Cikkünk kiemelt képe illusztráció, nem a cikkben szereplő márka terméke látható rajta / forrás: Unsplash

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!