Több mint 30 milliárdért eladó egy lakás a világ legkeskenyebb felhőkarcolójában

A Studio Sofield által tervezett belső tér kialakítása a luxust és eleganciát tükrözi. A javasolt alaprajz szerint az ingatlan első emeletén található egy szórakoztató helyiség, a harmadik emeleten pedig a „primary suite”, vagyis a fő hálószoba. A lakás legfelső szintjén egy exkluzív „crown suite” helyezkedik el, amelyhez bár és egy vetítőterem is tartozik. Az ingatlanban összesen öt hálószoba, hat fürdőszoba valamint két terasz is van, és panorámás kilátást biztosít New York városára minden irányban - írja a CNN.

Fotó: Northfoto

A tervezés során nagy hangsúlyt fektettek a részletekre: a közös helyiségeket márvány, mészkő, fekete acél és bársony anyagok díszítik, míg a falakat híres műalkotások, többek között Pablo Picasso és Henri Matisse művei ékesítik.

Az épület külső homlokzata, amely terrakotta blokkokból készült, napközben folyamatosan változik, ahogy a fény és az árnyék hatására az anyagok színe és textúrája átalakul.

A Steinway Tower egyike a világ legmagasabb és legkeskenyebb felhőkarcolóinak.

Fotó: AFP

A tervezők célja az volt, hogy a New York-i Gilded Age hangulatát idézzék, amikor a város gazdasága a 19. század végén szárnyalt, és a felhőkarcolók építése is felpörgött. A belső terek olyan luxusélményt kínálnak, amely egyedülálló a világon, William Sofield, a Studio Sofield alapítója szerint, aki 2022-ben így nyilatkozott a CNN-nek: „Olyan helyet akartam létrehozni, amelyet sehol máshol a világon nem lehet megtapasztalni.”

A Steinway Tower számos prémium szolgáltatással is rendelkezik, többek között egy 25 méteres medencével, privát étkezőkkel és egy parkosított terasszal. Az épület a híres Billionaire’s Row-n helyezkedik el, ahol a Manhattan belvárosát uraló szupermagas tornyok, így a közeli Central Park Tower, a város második legmagasabb épülete is, évről évre egyre magasabbra törnek.