Húsvéti bejelentést tett a Lidl: soha nem látott újdonsággal készülnek

„A Lidl számára kiemelt jelentőségű a húsvét, hiszen a magyar embereknek a karácsony után ez a második legnagyobb ünnep. Az idei szezonban ezért a Lidl ismét kiemelt figyelmet fordít a vásárlói igényekre” – hangsúlyozta Tőzsér Judit, a vállalati kommunikációs vezetője.

A húsvét élelmiszerei a Lidlnél

Kalácsok és bejglik

A Lidl legnépszerűbb húsvéti kalácsa a 400g-os vajas fonott kalács, amely az idei kínálatban is megtalálható. Emellett az előző évek különlegességei, a Dia-Wellness tönkölykalács, sós és tormás kalács is visszatérnek. A Lidl emellett újdonságokkal is készül: a 250g-os vajas fonott kalács, egy kör alakú 400g-os vajas-mézes kalács mandulával megszórva, illetve egy új vaníliás-kakaós kalács is gazdagítja a választékot. A bejgli kínálatban pedig a klasszikus mákos, diós, gesztenyés ízek mellett elérhető lesz a karácsonykor debütált pisztáciás tekercs is.

Széles választékkal készül a Lidl az idei húsvétra (illusztráció)

Fotó: Lidl Magyarország

Édességek – még nagyobb választék, új prémium termékek

A Lidl saját márkás Favorina termékcsaládjában idén 40-féle csokitojás, csokinyuszi és húsvéti édesség lesz megtalálható a boltokban. A kínálatot tovább gazdagítják a márkatermékek, amelyekből 50 különböző édesség lesz elérhető – köztük az eredeti Lindt csokinyuszi is.

Friss zöldségek és gyümölcsök – szezonális akciókkal

A Lidl üzleteiben átlagosan 150-féle különböző friss termék érhető el, és a húsvét előtti időszakban több hullámban várhatók akciók. A szezon legkeresettebb termékei közé tartozik a fejessaláta, a retek és az újhagyma, de a vásárlók nagy érdeklődést mutatnak ebben az időszakban a paradicsom, az uborka, valamint a bogyós gyümölcsök és citrusfélék iránt is.