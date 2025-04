A nagyok játéka a cseppfolyósított földgázzal kereskedés, de kisebbek is elkezdhetik

Érdekes akciópár-választási mechanizmus működteti a játékot

Fotó: Origo

A LNG-szállítmányokat (gáztartályokat) jelképező hordószerű játékelemek persze áruként bármi mást is jelölhetnének a játékban. Ám a kétségtelenül az elmúlt évekre utalva aktuális, valós piaci fejleményekre utaló játékmenet, a felvevőpiaci áringadozásokkal, a kínálati oldali készletváltozásokkal kétségtelenül nagyon tematikussá teszi ezt a játékot. A kereskedőknek nagyon ügyesen kell megválasztaniuk szerződéseiket, mert sokat nyerhetnek azok teljesítésén, de akár előnytelen helyzetbe is kerülhetnek – márpedig a profit maximalizálására öt szerződés teljesítésén belül nyílik lehetőség.

A játék ezért a döntéseinek optimalizálására és a kockázatvállalás kezelésére egyaránt tanítja a játékosokat.

A játék végén az a földgázkereskedő lesz a győztes, aki a játék végére legalább 5 szerződést teljesít, amikből a legtöbb pénzt tudta megkeresni játékostársaihoz képest.

Az LNG-kereskedelmet szimuláló játék előre tervezést, a versenytársak döntéseinek figyelését várja a játékosoktól

Fotó: Origo

Értékelés:

A játékot 8 éves kortól ajánlja a fejlesztője, tematikája és akcióválasztásra épülő mechanikája, előre tervezést igénylő koncepciója alapján ugyanakkor akár felnőttek számára is kiváló szórakozást nyújthat – azaz pusztán korosztályi ajánlhatósága alapján családi játék a Go for LNG! Ugyanakkor ez az egyetlen játék cikksorozatunkban – bár az ajánlással nem szállunk vitába –, amelyhez szerintünk talán két-három évvel idősebb (kb. 10-12 éves kortól), vagy a modern társasjátékokban már gyakorlottabb gyerekekkel érdemes leülni a felnőtt társaság mellett, amennyiben a téma vonzóvá teszi a játékot. (A játékban szereplő kártyákon angol nyelvű szöveg van, ám ezek mennyisége nem nagy, továbbá ismétlődő, könnyen megjegyezhetők. Szükség szerint a kártyákat kártyavédőbe helyezve és azokba magyar címkéket téve lehet segíteni az angolul nem beszélő játékosokat.) A játék grafikai kivitele egységes, komponenseinek minősége hozza a jó iparági átlagot. Ikonográfiája is illeszkedik az egységes grafikai arculatba, ugyanakkor egy-egy ikon (melyek az elvégezhető akcióra, cselekvésekre utalnak) ábrázolását tekintve talán lehetne intuitívabb, az elvégezhető akcióra közvetlenebbül utaló.