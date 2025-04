Így vehet részt ön is a Mars meghódításában

Néhány hete, sorozatunk első cikkében egy olyan játékdobozt mutattunk be, melynek tartalma már az egészen fiatal gyerekek körében alkalmas arra, hogy azzal a későbbi pénzkezeléshez szükséges tudatosságot fejlesszük. A második részben a világ egyik legismertebb, komplex, gazdasági témájú stratégiai játékával foglalkoztunk, melyben a játékosok az angol ipari forradalom iparbáróinak szerepeit ölthetik magukra, ezt pedig a magyar pénztörténetbe kalauzuló, a licitmechanikát, valamint a kollekciógyűjtést használó játék bemutatása követte. A negyedik részt azoknak mindenképp érdemes elolvasni, akiket érdekel a vízre épülő energiatermelés téma. Sorozatunk aktuális részében egy újabb, közepesen összetett, izgalmas játékot mutatunk be, mellyel ha gondolatban is, de nem csak kirándulunk a Marsra, hanem aktívan részt veszünk a bolygó lakhatóvá alakításában - természetesen nem másért, mint busás haszonért.

Terraformálhatjuk a vörös bolygó

Fotó: Origo

Családi vállalkozásban készült az elmúlt évtized egyik legsikeresebb társasjátéka

Az elmúlt években sok kiváló asztali táblás játék jelent meg, de a mezőnyből – bár nem egyedüliként, de – kiemelkedik A Mars terraformálása, legalábbis sikerét, ismertségét tekintve bizonyosan. Vannak persze olyanok, akik szerint nem érdemel meg ekkora figyelmet, például azért, mert komoly témájához és döntéseink súlyához képest viszonylag nagy a véletlenszerűség benne. De a játékosok többsége és a szakma általában így is elismerősen nyilatkozik erről a szinte családi vállalkozásban készült darabról (egy francia család tagjai állnak mögötte). A siker akkora lett, hogy azóta számos kiegészítő jelent meg az alapjátékhoz, sőt, teljesen újragondolva is kiadták a szériát. Mi úgy gondoljuk, annak ellenére helye van mostani cikksorozatunkban, hogy az alapjáték már több éve elérhető magyarul is – nem friss megjelenés tehát, de

népszerűsége miatt változatlanul is kurrens, aktuális darab, és ez volt az, ami a játékcsaláddá terebélyesedő franchise-t életre hívta, az alkalmi terraformálók nagy örömére.

Sikerére az is utal, hogy komoly bajnokságokat rendeznek belőle.