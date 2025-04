Nagy a felfordulás, de nem érdemes hátat fordítani a részvénypiacoknak

Nem meglepő ugyanakkor, hogy az elmúlt hetek rendkívül drámainak ható változásai elemzői szemmel, szűkebb fókusszal nézve korántsem fekete-fehérek. Debreczeni Csaba példaként az ázsiai textilipari gyártókat említi, amelyeknél a magasabb vámok majd a cégek bevételeibe beépülve jelentkeznek majd, viszont módosítanak is alapvető, vállalati teljesítményt mérő mutatókat.

De érdemes kitérni a már említett techcégekre is, különösen annak tükrében, hogy Trump elnök harcias ellensége a túlzó adminisztratív szabályozásnak. A bank vezető részvényelemzője szerint a techcégekre már most is jóval kevesebb szabály vonatkozik, mint például az ipari vállalatokra, azok esetleges további enyhítése pedig akár talpra állásukat segítő körülmény is lehet.

„A piac ahhoz szokott hozzá, hogy az amerikai cégek egyre nagyobb profitot termelnek, ebben azonban most változások jöhetnek, amikre fel kell készülni”

– mondta Debreczeni Csaba, akinek óvatos előrejelzése szerint idén legkorábban a harmadik negyedévben lehet majd újra a kockázatosabb részvények felé fordulni.

Nem érdemes hátat fordítani a részvényeknek

A részvénypiaci felfordulás Magyarországot sem kerülte el, néhány napja megjelent cikkünkben elemzőket idéztünk arról, hogy a helyzet megnyugvására még bizonyosan várni kell. Az MBH Befektetési Bank munkatársai szerint ugyanakkor a kelet-közép-európai régió még mindig eleve olcsóbbnak számít, így itt sem érdemes hátat fordítani a részvényeknek.

A bank szerint ma a megtakarításokkal rendelkező magyar lakosság alig 2 százalékának van közvetlen részvénybefektetése, míg ugyanez a szám Ausztriában 5 százalék, és még Romániában, illetve Lengyelországban is 3 százalék fölött alakul.

Vince Péter az Origo kérdésére válaszolva azt mondta, a befektetésben gondolkodó lakosság számára most jó lehetőség lehet a megfontolt, óvatos vásárlásra a fennálló helyzet. Szerinte „akkor célszerű vásárolni, amikor az árak olcsók, és nem akkor, amikor kitör a mánia egyik vagy másik részvény iránt”.