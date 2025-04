Indul a szezon: megtelnek a motoros útvonalak Magyarországon

Magyarországon rengeteg kalandos, látványos és szórakoztató túraútvonal várja a motorozás szerelmeseit. A motoros útvonalaknak neki lehet indulni egyénileg vagy csoportosan, szervezhetünk néhány órás vagy több napos motoros túrákat is, kinek melyik a szimpatikusabb.

A legnépszerűbb motoros útvonalak egyike: Pécs, XIV. Szezonnyitó motoros gurulás idén április 12-én

Fotó: Löffler Péter

A programokra való felkészülésnél többek között érdemes figyelembe venni, hogy lehetőség nyílik a gasztronómia és vendégszerető emberek megismerésére is. Szezonon belül érdemes előre gondoskodni a szállásról, az étkezéséről, így nem érheti meglepetés az embert.

Pécs, Dobogókő, Lillafüred – három a legjobb motoros útvonalak közül

Csodálatos élményben lehet részünk, ha Pécsről kiindulva egy 50-60 kilométeres motoros túra keretében Mánfát és Orfűt érintve, a 66-os és a 6602-es úton Abaliget után elérjük a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzetet, majd a baranyai megyeszékhelyre térünk vissza. Sok kanyar és rengeteg látnivaló tarkítja az utat.

A motorosok körében nagyon népszerű az észak-magyarországi útvonal, ami egy nap alatt is kényelmesen bejárható.

Dobogókőnél megállva a kilátótól gyönyörködhetünk a lenyűgöző panorámában, a következő állomás lehet Esztergom, és a hídon Párkányba is átgurulhatunk. Majd a 11-es úton eljutunk Visegrádra.

A kanyargós motoros utak közül érdemes kiemelni a motorosbarát korlátokkal szegélyezett szerpentint, ami Gyöngyöstől visz Egerig. Csak hatvan kilométer, rengeteg kanyarral - ez hazánk egyik legkedveltebb motoros útszakasza. Érdemes megállni Mátraházán, ahol felkereshetjük az ország legmagasabb pontját, a Kékest, ahol igazi kultikus helyszín az ottani motoros emlékhely. A 24-es úton haladva elérhetjük Mátrafüredet és Parádsasvárat is. A 2505-ös úton pedig Lillafüredet is útba ejthetjük, itt a Szinva pataknál jókat lehet enni, végül megcélozhatjuk a diósgyőri várat is, ami méltó lezárása ennek a motoros túrának.

Motoros felvonulás Domaszéken

Fotó: Török János

Mit nyújtanak a dunántúli motoros útvonalak?

Különleges kalandot és meseszép látnivalókat ígér a Balaton-felvidék motorral való felfedezése, a Veszprémtől Tapolcáig kanyargó, jó minőségű 77-es úton.

Ennek során érdemes megállni Nagyvárzsonyban a Kinizsi várban, és Kapolcsot sem érdemes kihagyni. Tapolca után észak felé fordulva pedig elérjük a sümegi várat.

A 7341-es úton közelíthető meg Káptalantóti, amely a híres Liliomkert termelői piacról ismert, a 7313-as út pedig elvisz a varázslatos a Káli-medencébe. A 77-es útról dél felé is érdemes letérni, hogy az eldugott, mégis jó minőségű utakat bejárd, mint például a Szentantalfa környéki kanyarok.