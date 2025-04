Az MVM csoport közzétette a 2024-es évi beszámolóját

Az MVM Csoport nyilvánosságra hozta 2024-re vonatkozó konszolidált pénzügyi adatait, amelyek erős és kiegyensúlyozott működésről tanúskodnak. Noha az adózott eredmény 12 százalékkal, 324 milliárd forintra mérséklődött a 2023-as rekordhoz képest, ez így is kiemelkedő teljesítménynek számít.

Az MVM Csoport árbevétele 11 százalékkal, 4 534 milliárd forintra mérséklődött a globális energiaválságból visszarendeződő energiapiacok hatására. Ezzel párhuzamosan a működési ráfordítások is csökkentek, így az adózott eredmény magas szinten stabilizálódott.

Kiemelkedő eredményt ért el az MVM csoport 2024-ben

Fotó: MVM Partner Zrt.

A kiemelkedő eredményt – az előző évhez hasonlóan – jelentős mértékben támogatták a nemzetközi piacokon tevékenykedő áram- és gáz nagykereskedő cégek, külföldi leányvállalatok.

A pénzügyi számokban most először jelenik meg a 2024-ben megvásárolt azerbajdzsáni Shah Deniz tengeri földgáz- és kondenzátum mező 5 százalékos részesedéséből származó eredmény pozitív hatása is. Írtunk róla, hogy az MVM Csoport részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb mélytengeri földgázmezőjében.

A Csoport 2024-ben jelentős lépéseket tett a meghatározó regionális szereplővé válás útján. A Shah Deniz akvizíció mellett a megújuló naperőművi kapacitásait 312 MW-tal bővítette, ezzel a megújuló termelési portfóliója elérte a 880 MW beépített teljesítményt, ami a társaság stratégiájának sarokkövét jelentő fenntarthatóság irányában tett fontos lépés. Az MVM regionális szerepét erősíti az E.ON Csoporttal 2024-ben kötött megállapodás az E.ON romániai lakossági és ügyfélmegoldások üzletágának adásvételéről, a tranzakció zárása 2025 második félévére tervezett.

Folyamatban van a Paksi Atomerőmű további üzemidő hosszabbításának előkészítése, zajlanak a hazai villamosenergia-rendszert rugalmasabbá tévő gázturbinás erőművek létesítésével kapcsolatos munkálatok is. A cégcsoport továbbra is kiemelt figyelmet fordít a stabil és konzervatív pénzügyi gazdálkodásra, e téren elért eredményeit a nemzetközi hitelminősítő ügynökségek is elismerik.

2025-ben a Moody’s Ratings is befektetési kategóriájú besorolást adott az MVM adósságának. Ezzel immár mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítőnél befektetési kategóriájú minősítéssel rendelkezik a Csoport

– írja az MVM sajtóközleménye.