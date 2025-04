Kiárusítást hirdetett a NAV, mélyen ár alatt árulja a BMW-ket, Mercedeseket

Miként az Origo megírta, a NAV korábban már rendezett kiárusítást makettekből és modellekből, két alkalommal is, melyet óriási érdeklődés övezett, a licitre felkínált tételek többsége elkelt. Beszámoltunk arról is, hogy hamarosan autókra is lehet licitálni a NAV árverésen, BMW-kre és Mercedesekre is, de most első alkalommal Teslák is megjelentek a kínálatban.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott képen a licitre kínált makettek egy része

Fotó: NAV

Mint közleményükből kiderül, az adóhatóság ugyanakkor nem engedte el a maketteket sem.

Az összesen több millió forintot érő modellek új, bontatlan állapotúak és most akár a becsült értékük feléért is megszerezhetők a NAV aukcióján.

A kiárusított termékek közt széles árfekvésben választhatnak a modellezni vágyók, a pár ezertől a több százezer forintosig mindenféle megtalálható a kínálatban. A tételek közt van autó, hajó, repülőgép, helikopter, de még harckocsi is.

A modellekre és a kiegészítőkre április 6-tól, négy napon át lehet érvényes ajánlatot tenni az online árverési felületen – áll közleményükben.