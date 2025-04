Száj- és körömfájás: ezekre kell figyelnie az állattartóknak!

A Nébih a már eddig is folyamatosan közzétett napi információk mellett tájékoztató kiadvánnyal segíti az állattartókat, hogy megelőzzék a vírus terjedését és időben felismerjék a betegség tüneteit.

Az RSZKF egy rendkívül fertőző betegség, amely a párosujjú patás állatokat – elsősorban a szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét, valamint több vadon élő fajt (pl. őz, vaddisznó) – érinti.

A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel – élőállatok közötti fertőzéssel – terjed. A betegség azonban közvetett módon is tovább vihető, például állati termékekkel (kezeletlen nyers tejjel) vagy fertőzött takarmánnyal. Emellett terjesztésében szerepet játszhatnak eszközök, az állatok közelében dolgozó személyek (ruházaton, lábbelin, járművön, állatorvosi eszközökön keresztül), vagy akár a szél is.

Az alábbi tüneteket egyetlen állattartó se hagyjon figyelmen kívül, ha akár egy állatán is észleli: étvágytalanság, depresszió, láz, sántaság, csökkent tejtermelés, nyáladzás, újszülöttek hirtelen elhullása, hólyagok és sebek (szájon, nyelven, tőgyön, lábvégeken). Juhok és kecskék esetében a tünetek gyakran enyhék, nehezebben észlelhetők.

A Nébih azt kéri, gyanú esetén, amennyiben a fenti tünetek bármelyike jelentkezik az állományban, az állattartó haladéktalanul értesítse: az ellátó állatorvost, vagy a járási hivatal állategészségügyi osztályát, vagy a hívja a Nébih Zöldszámát: +36 80 263 244.

Fontos, hogy az állattartók szigorúan és következetesen betartsanak minden állategészségügyi szabályt és járványvédelmi előírást:

• Csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen.

• Minden be- és kihajtó járművet alaposan fertőtlenítsenek.

• Használjon tisztán tartott munkaruhát és lábbelit az állatok közelében.

• Az állatgondozáshoz használt eszközöket, gépeket rendszeresen tisztítsa, és ne adja kölcsön más telepre!

• Ne használjon más gazdaságból származó takarmányt, almot vagy eszközt – ezek ne kerüljenek be a saját telepre!

• A telepet megfelelően kerítse körbe, hogy megakadályozza a vadon élő állatokkal való érintkezést.