Megvan, hogy mikor rendezik a 18. Nemzeti Vágtát

,,Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének első napján Huszárgyerek, Kishuszár és felnőtt előfutamokat rendezünk, valamint lesznek Fogatvágta és Kocsitoló előfutamok is” – mondta Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója. Vasárnap tartják a középfutamokat, a Nemzetközi Futamokat, és a döntőket. A versenyeken kívül sok lovas program is várja a 18. Nemzeti Vágta nézőit.

Huszárok a történelmi lovasfelvonuláson a 17. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2024. október 6-án.

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

A 18 éves Nemzeti Vágta idén a fiatalokra fókuszál, hiszen több mint tízezer fiatal a Nemzeti Vágta miatt kezdett el lovagolni. A versenyzők idén is három korcsoportban állnak rajthoz: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, a 14 és 17 év közöttiek a Kishuszár Vágtán indulnak, a 18. életévet betöltött lovasok pedig a Nemzeti Vágtán mérkőznek meg egymással. A pálya – a tavalyihoz hasonlóan – idén is jól lovagolható, ló-kímélő, kiváló talajú pálya lesz, amelynek kialakításában 2024-ben a versenyzők véleményét is figyelembe vették.

2023-tól az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat. Határon túli település indulhat magyar tenyésztésű lóval vagy a települése országában tenyésztett lóval; ezek a szabályok nem változnak.

A Nemzeti Vágta versenyszabályzata szerint az a ló, amely a Nemzeti Vágta versenyében háromszor első helyezést ér el, a Nemzeti Vágta örökös bajnoka lesz, és a versenyben többször nem indulhat. Így a tavaly történelmi sikert elért Galaxy – amely három egymást követő évben, három különböző település három versenyzőjét juttatta leggyorsabban a célba – idén már nem állhat rajthoz.

Egyedülálló lovas ünnepünk összdíjazása 14,1 millió forint, a Nemzeti Vágta győztese 5 millió forintot kap.

A versenyzők a Nemzeti Vágtára idén is Magyarországon és a határainkon túl tartott Elővágtákon vívhatják ki az indulás jogát. Jelenleg 11 Elővágta van tervbe véve, amelyeken 60 települést képviselő lovas kerül be Szilvásváradra.

Huszárok a 17. Nemzeti Vágta megnyitóján a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2024. október 5-én.Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

A Nemzeti Vágta nem csak ló és lovasa, hanem az általuk képviselt közösségek versenye is, igazi településfesztivál. A Nemzeti Vágta idén is példát szeretne mutatni az egészséges versenyszellem, egymás kölcsönös tisztelete, és a közösségi cselekvésben megmutatkozó hagyományőrzés középpontba állításával- írták a közleményben.