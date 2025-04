Nézőpont Intézet: A magyar gazdaság sem tudja teljesen függetleníteni magát Európától

Hogyan értékelik a szerdán megjelent friss GDP adatokat?

Az idei első negyedévben egész Európában gyengén teljesített a gazdaság. Ennek legfőbb oka, hogy a kontinens továbbra is a háború és Ukrajna finanszírozására költ, nem pedig saját gazdaságának fejlesztésére. A magyar gazdaság sem tudja teljesen függetleníteni magát Európától, ezért illeszkedik a magyar GDP-adat a sorba.

Miért nem történt jelentős növekedés az idei első negyedévben?

A magyar gazdaság, azon belül is az ipar hosszú évtizedek óta exportvezérelt, amelyet főként a járműgyártás, illetve az elmúlt években az erre épülő akkumulátorgyártás húzott.

Ezen a piacon komoly szűkülés tapasztalható az elmúlt években, amely az ipari kibocsátásra is hatással van: a gyárak mostanra visszafogták a termelést, egyáltalán nem használják ki a kapacitásaikat.

Ez legfőképp a német ipar gyengélkedésének köszönhető, Magyarország korábban oda exportálta termékeinek 25 százalékát, amelynek egy jelentős része most nem talál piacra. Hiába állt helyre mostanra Magyarországon a belső fogyasztás, az export a gyenge külpiacok miatt továbbra is döcög, illetve a beruházások felpattanására is még várni kell.



Összességében utóbbi kettő fékezte a GDP-növekedést. A friss adat fényében milyennek látják az idei kilátásokat?

Az biztos, hogy a járműipar dominanciája miatt az ipar szerkezete némi átalakításra szorul, a kormány 150 új gyár politikája is ezt a problémát hivatott kezelni. Ráadásul fut a Demján Sándor Program is, amelynek a kkv-kra gyakorolt hatása inkább az év második felében csapódhat le a reálgazdaságban. Tartós fordulat viszont csak akkor jöhet az európai – beleértve a magyart is – gazdaságban, ha a kontinens a pénzét végre a saját gazdaságának fejlesztésére, és nem az ukrajnai háborúra költi.