Olajtranzit-országgá válhat Magyarország: rengeteg bevételt, számos előnyt hozhat az új kőolajvezeték

Az összesen mintegy 300 km-nyi új, magyar-szerb vezeték csak a fejlesztés egyik része, mert az új vezeték kapacitásának kihasználásához fejleszteni kell az ukrán határtól a százhalombattai finomítóig érő összeköttetést is.

A beruházás hatalmas lesz, értéke eléri a 130 milliárd forintot, ami nem csak Magyarország és Szerbia viszonylatában, hanem régiós szinten is jelentős energiaellátási célú beruházásnak számít.

A fejlesztésnek az a célja, hogy Szerbia kőolajjal való ellátása Magyarországról is megvalósulhasson, az országon keresztülutaztatott, azaz tranzitált, olcsó, orosz kőolajjal. „Az új vezetékkel a kibővítendő kapacitású vezetéken érkező orosz olaj lenne továbbítható Szerbia irányába” – erősítette meg az Origónak Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrumának vezetője. E bevezetés után most nézzük meg, milyen, nagyobb fókuszú képbe illeszthető az új kőolajvezeték ügye, valamint, hogy milyen előnyök származhatnak abból Magyarországnak is.

Egy dolgozó a NIS szerb olajipari vállalat pancsovai finomítójában

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Milyen tágabb olajpiaci viszonyok között kezdhet épülni a vezeték?

A kérdés úgy is föltehető, hogy miért van szükség az új olajvezetékre. A leginkább azért, mert Szerbia energiabiztonsága nem csak az ország, hanem az egész Balkán szempontjából is fontos, sőt, a stabilitás pusztán energetikai szempontból nézve is elemi érdeke Magyarországnak a földgázellátás miatt (erre a szempontra később visszatérünk). A Nemzetközi Energiaügynökség 2022-es adatai szerint a kőolaj Szerbia teljes energetikai ellátásából 26 százalékkal részesedik, a kőolaj jelentőségét pedig az is mutatja, hogy 2024-ben korszerűsítették az ország egyetlen, Pancsován működő finomítóját, aminek most nagyjából 5 millió tonna az éves kapacitása.

Eközben a szerbiai olajimport a teljes olajfelhasználásból mintegy 80 százalékos mértéket képvisel. „Szerbia évi 3-3,5 millió tonna olaj behozatalára szorul. Az import eddig Horvátország felől történt, a tankerhajókon megérkező, zömében orosz, kazah és közel-keleti olaj a horvát JANAF vezetékén át érkezik a szerb finomítókba.

Ez a függés azonban 'életveszélyessé' vált, hiszen az EU-s szankciók miatt ellehetetlenül az orosz olaj tengeri útvonalon történő beszerzése”

– mondta az Origónak Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője.