Olcsó kínai áruk lephetik el a magyar boltokat is

A Capital Economics friss elemzése alapján, ha az USA valóban jelentős vámtarifát vet ki a kínai termékekre, az akár 60 százalékkal is visszavetheti Kína amerikai exportját.

Ez a hatás nem csekélység: közel 315 milliárd dollárnyi áru „keres majd új otthont” – ez az összeg majdnem kétszerese Magyarország teljes éves exportjának.

Mi lesz ezzel a rengeteg áruval? Az egyik logikus válasz: az európai piacra ömlik – írja a Világgazdaság. Az euróövezet, az Egyesült Királyság és Japán jelenleg is a világ importjának jelentős részét adja, különösen olyan kategóriákban, mint ruházat, játék, bútor vagy elektronika. A kínai áruk ezekben a szegmensekben könnyen árban aláígérhetnek a versenytársaknak – amit a helyi gyártók aligha néznek jó szemmel.

Kik nyerhetnek az amerikai piacon? Az USA által kiszorított kínai áruk helyére több ország is pályázhat: Németország, Mexikó, Dél-Korea vagy India lehetnek a fő nyertesek egyes iparágakban. Ugyanakkor Washington nem nézi jó szemmel a külkereskedelmi hiányt, így könnyen újabb védővámokat vezethet be más szereplőkkel szemben is.

A kínai áruk dömpingszerű megjelenése várhatóan nyomást helyez majd az árakra világszerte. Egyes szektorokban – például a textiliparban vagy a bútorágazatban – komoly feszültséget okozhat a versenytársak körében, különösen a fejlődő országokban. Banglades, Pakisztán vagy Mexikó már korábban is szenvedett a kínai árversenytől.

Mi lesz Európával? A döntéshozók előtt két út áll: vagy célzottan nehezítik meg a kínai áruk bejutását, vagy hosszabb távon igyekeznek függetlenedni tőlük a legérzékenyebb területeken. A szakértők szerint valószínűleg ez utóbbi irány fog erősödni – a globális kereskedelmi háború pedig új szakaszba lép.