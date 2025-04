Teljesen összeomlott az OTP rendszere, fizetni sem lehet a bankkártyákkal

Egy nappal korábban is akadtak már problémák az OTP-nél, amelyeket akkor rövid idő alatt elhárított.

Szerdán több ügyfél jelezte, hogy a bankkártyás és a SZÉP-kártyás fizetés sem működött, ami szintén komoly fennakadást okozott.

A Blikk az Index nyomán arról ír, hogy a pénzintézet elismerte a hibát, de szerintük csak egy rövid ideig tartó hálózati hiba okozta a gondot.

Fotó: Róka László / Róka László

A bejelentések szerint a kártyás fizetésekhez használt POS-terminálokat is érinti, így sok helyen egyáltalán nem is lehet fizetni.

A problémával már a hibabejelentésekkel foglalkozó legnagyobb portál, a Downdetector is foglalkozik, a jelentések száma alapján még most is tart a technikai hiba a banknál.