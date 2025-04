Kiderült, hogy meddig bírhatják a panelházak – eloszlatjuk a tévhiteket

Lakótelep építés Óbudán

Fotó: Fortepan/UVATERV

A szakember azt is hangsúlyozta:

nem kell riogatni azzal, hogy a paneleket esetleg belátható időn belül le kellene bontani, hiszen annak idején jól megépítették ezeket a házakat, amelyek az akkoriban jelentkező tömeges lakásigényt voltak hivatottak kielégíteni.

Minőségi lakásnak építették azokat, és a maguk idejében ezek az összkomfortos lakóterek jelentették a csúcsot a lakáspiacon. Ráadásul modern elrendezésűek, amit az is alátámaszt, hogy napjainkban az újépítésű lakásoknál is nagyban követik a panellakások helyiség-beosztását. Budapesten pedig továbbra is ez az egyik legkedveltebb lakástípus.

Egy felújított 10 emeletes panelház színes homlokzati festéssel a fõváros III. kerületében

Fotó: Balaton József

Elszálltak a panelárak

De a panelek szerepe a teljes hazai lakáspiacon jelentős, sőt népszerűségük az elmúlt időszakban még nőtt is, ennek megfelelően ezek a lakások is sokat drágultak. Ahogy beszámoltunk róla, a zenga.hu összesítése szerint

a lakótelepi lakások országos átlagos négyzetméterára 805.628 forint, ami 2,4 százalékos drágulást jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Összehasonlításképpen: a téglalakásokat 2025 első hónapjaiban 1,2 millió forintos négyzetméteráron hirdették, azaz a panelok 33 százalékkal olcsóbbak az országos átlagot tekintve.