Jönnek a drágább üdítők? Fontos változás lépett életbe

2025. január 1-jétől új szabályok vonatkoznak a PET-palackok anyagösszetételére.

Ez a változás nagy horderejű, mert elősegíti a hulladékgazdálkodási célok teljesülését, sőt, belátható időn belül hulladékmentessé teheti az italcsomagolások rendszerét.

Nagy kérdés, hogy ehhez hogyan alkalmazkodnak a gyártók, és annak következtében mivel találkoznak a vásárlók a boltokban, például drágábbak lesznek-e az üdítőitalok.

A vártnál is nagyobb sikert jelent a tavaly Magyarországon is bevezetett DSR-rendszer, azaz az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszerének elindulása. A rendszert országos hatókörrel üzemeltető MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. már milliárdos számokat közöl a rendszerben visszaváltott palackok számáról, és azt is elárulta, hogy már közel 10 milliónál jár a REont applikációján keresztül történő bankszámlára utalások száma. Ennek eredményeként eddig összesen közel 12 milliárd forintot kaptak vissza a fogyasztók a digitális platform, azaz a MOHU saját applikációjának használatával.

Óriási számban váltják vissza a visszaváltási díjas palackokat a magyar fogyasztók (illusztráció)

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

Ezek a számok nem csak a rendszer sikerét jelzik, hanem azt is, hogy a különféle csomagolóanyagok, melyeket az italok palackozásánál használnak, egyre nagyobb arányban kerülnek vissza a hulladékfeldolgozás rendszerébe. Ez pedig hozzájárul átfogó környezetvédelmi célok teljesüléséhez, illetve a körforgásos gazdaságra való áttéréshez. Az italcsomagolásoknál ugyanakkor 2025-től egy jelentős, bár formailag nem látványos változással kell számolni a gyártóknak, ami ugyanakkor érinti a fogyasztókat is.

Hatályos egy új előírás – nincs pardon az újrahasznosításban

2025. január 1-jétől egy igen jelentős újdonság, lényegében egy szigorú elvárás élesedett az italcsomagolások gyártásában. Magyarországon kormányrendelet formájában lépett életbe az az EU-s vonatkozású előírás, melynek alapján

a forgalomba kerülő PET-palackoknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot (rPET) kell tartalmazniuk.

Ennek az intézkedésnek a környezeti terhelés csökkentése, valamint a körforgásos gazdaság elősegítése a célja. Az intézkedés az EU egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelve alapján lép életbe.