Európa-szerte 25%-al emelkedik a Playstation ára

Az áremelés 2025. április 14-től lépett életbe, és legalább 10%-os drágulást jelent bizonyos modelleknél, köztük a PlayStation 5 Digital Edition esetében, amely egy lemezmeghajtó nélküli, vékonyabb változat. A hagyományos Blu-ray meghajtós PS5, valamint a tavaly megjelent PS5 Pro ára változatlan marad az európai és brit piacokon – írja az Euronews.

Képünk illusztráció! Fotó: Samuel Regan-Asante / Unsplash /

Új árak régiónként

Európa: A PS5 Digital Edition ára €499 lett, korábban €449 volt.

Régi ár: kb. 175 000 Ft

Új ár: kb. 195 000 Ft

Egyesült Királyság: Az új ár £430, korábban £389 volt.

Régi ár: kb. 177 000 Ft

Új ár: kb. 195 000 Ft

Ausztrália: Az új ár AUD 749, korábban AUD 649 volt.

Régi ár: kb. 360 000 Ft

Új ár: kb. 415 000 Ft

Új-Zéland: Az új ár NZD 859 lett, ami kb. 489 000 Ft-nak felel meg.

Mi állhat az áremelés mögött?

A BBC szerint a Sony ezzel a lépéssel az amerikai piacot próbálhatja védeni, amely a legnagyobb bevételi forrás a játékkonzolok számára. Egyes iparági szakértők szerint a globális áremelések célja az lehet, hogy elkerüljék a PS5 árának emelését az Egyesült Államokban, ami komoly bevételkiesést okozhatna a vállalatnak.

Christopher Dring, a The Game Business szerkesztője úgy fogalmazott:

Nem kizárt, hogy a globális áremelés mögött az áll, hogy a Sony megpróbálja megőrizni az amerikai piac versenyképességét. Az az időszak pedig, amikor a konzolok ára csökkent a megjelenés után, végleg lezárult.

A Nintendo lépései is befolyásolhatják a piacot

A Sony áremelése egy olyan időszakban történt, amikor a Nintendo bejelentette, hogy a Switch 2 konzol megjelenése határozatlan időre elhalasztódik, és az amerikai előrendeléseket is felfüggesztik. Az USA által nemrég bevezetett vámintézkedések szintén zavart okoztak az ellátási láncokban, különösen az elektronikai eszközöket – például okostelefonokat és laptopokat – érintően.

Egyes hírek szerint a félvezetőiparra vonatkozó új amerikai vámstratégia kidolgozása is folyamatban van, így az exportőrök kivárásra kényszerülnek.

A Sony áremelése nem csupán gazdasági, hanem stratégiai lépés is lehet: a cél az amerikai piac megóvása, miközben a globális kereslet és gyártási költségek is változnak. A verseny továbbra is kiélezett marad a nagy konzolgyártók között, különösen, hogy a Nintendo következő generációs konzoljának bevezetése késik.