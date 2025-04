Ami eddig ingyenes volt a fővárosi plázákban, azért most már a legtöbb helyen fizetni kell

Már egy éve annak, hogy az ország egyik legrégebbi bevásárlóközpontjában, a WestEndben is bevezették a fizetős mosdóhasználatot. Akkor szinte közfelháborodást okozott a hír, pedig a 200 forintos vécézés nem volt precedens nélküli. Ha csak a budapesti plázákat tekintjük, az Árkádban, a Corvin Plázában, a Csepel Plázában, a Kökiben és a Sugárban már jó ideje bevett gyakorlat a WC-használati díj. Az Origo most annak járt utána, hogy a fizetős rendszer vajon kinek is hajt hasznot valójában?

Kérdésünkkel megkerestük a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnökét, Gyalay-Korpos Gyulát, aki elmondta, hogy nincs egységes álláspont arról az üzemeltetők körében, hogy fizetősek legyenek-e a mellékhelyiségek a hazai plázákban, azaz minden üzemeltető saját maga dönti el, hogy fizetőssé teszi-e vagy sem a mosdóhasználatot. Ugyanakkor az elnök azt is hozzátette, hogy a plázamosdók fenntartásának komoly költségei vannak, hiszen egy kisebb takarítócsoport egész nap csak ezek tisztításával van elfoglalva. A fizetések mellett, erre jönnek a tisztítószerek és fogyóeszközök (wc papír, wc kefe stb.) költségei is. Illusztráció

Fotó: Lonely Walker / Shutterstock Összességében kimondható, hogy a 200 Ft-os díj nagyságrendileg nem is fedezi a fenntartási kiadásokat, viszont ezzel a jelképes összeggel és a beléptetőrendszerekkel nagyobb eséllyel megóvható a higiénia és az igényes környezet – mondta el Gyalay-Korpos Gyula. A tapasztalatok kapcsán megszólaltattuk a WestEnd üzemeltetését is, ők hogy látják, hogy fogadták a látogatók a változást, és vajon látva az eredményeket meglépnék-e újra az intézkedést? Tiszta, rendezett és 21. századi körülményeket szeretnénk biztosítani a WestEnd vásárlóinak és látogatóinak annak érdekében, hogy az itt eltöltött idő minden körülmények között minőségi legyen – a tulajdonos Gránit Pólus csoportot ez a cél vezérelte, amikor erről a változásról döntött. Így a mosdók teljeskörű, és magas minőségű felújításon estek át a díjfizetés bevezetését megelőzően, amelyet a közönség kifejezetten pozitívan fogadott. Általános tapasztalatunk, hogy az emberek nem azt ellenzik, ha a mosdók használatáért fizetni kell, hanem azt, ha számukra kellemetlen körülmények fogadják őket. A díjfizetésért egyre inkább elvárják a minőségi körülményeket és maguk is jobban figyelnek ezek fenntartására. A mosdók használati díja mindenki számára egyértelműen lett meghatározva: borravaló nincs, a mosdók használatából befolyó bevételt száz százalékban arra fordítjuk, hogy vevőinket mindig a WestEnd minőségéhez illő körülmények fogadják.

– írták a bevásárlóközpont üzemeltetői. WestEnd bevásárlóközpont

Fotó: Bloomberg / Bloomberg És végezetül egy lista azoknak, akik arra is kíváncsiak lennének, hogy a fővárosban vajon hol maradt még ingyenes a mosdóhasználat: az Allee-ban,

az Arena Mall-ban,

a Camponában,

a Duna Plázában,

az Etele Plázában,

a Mammutban,

a Pólus Centerben.

