Az, ami most jön, nagyon sok embernek kegyetlen időszak lesz – mutatjuk mit tehetnek

A pollenallergia tipikus tünetei közé tartozik a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, valamint szem-, orr- és torokviszketés. Az allergiás személy immunrendszere túlérzékeny, és ártalmatlan anyagokra, például pollenekre, háziállatok szőrére vagy poratkákra reagál. A tünetek kezelésére antihisztaminokat és orrspray-ket alkalmazunk, amelyek hatékonyan enyhítik a panaszokat.

Azonban, ha ezek a tünetek nemcsak a szénanátha szokásos megnyilvánulásai, hanem újabb, különösen légúti problémák is társulnak hozzájuk, akkor gyanakodhatunk arra, hogy asztma is kialakult. Az asztma és a pollenallergia közötti kapcsolat nem ritka: a légúti allergiás betegek egy jelentős része – akár 30%-uk – tapasztal asztmás tüneteket is.

Már februárban jelentkezhetnek a pollenallergia tünetei.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Mik a figyelmeztető jelek?

Dr. Tárnok Ildikó az alábbi tünetekre figyelmeztet, amelyek arra utalhatnak, hogy a szénanáthás tünetek mellett asztma is jelen van:

Visszatérő, elhúzódó köhögés vagy köhögési rohamok

Éjszaka, hajnalban jelentkező köhögés

Nátha vagy megfázás utáni tartós köhögés és nehézlégzés

Indokolatlan fáradékonyság, csökkent terhelhetőség

Testmozgás, nevetés, sírás, lépcsőzés vagy sportolás közben jelentkező köhögés, nehézlégzés

Kilégzéskor hallható sípoló hang

Ha ezek a tünetek jelentkeznek, nem érdemes halogatni az orvosi kivizsgálást, mivel a kezelés nélküli asztma súlyosbodhat és akár kórházi ellátást is igényelhet.

Mi történik, ha nem kezeljük a szénanáthát?

A légúti allergia kezelésének hiányában a szénanátha nemcsak zavaró, de komolyabb szövődményekhez is vezethet. A kezeletlen allergiás gyulladás a légutak szűkületéhez vezethet, amely asztmás rohamokhoz és fokozódó légzési nehézségekhez vezethet. Ráadásul az allergia idővel más allergiák kialakulásához is vezethet, ami tovább rontja az életminőséget.

A megfelelő kezelés biztosítja, hogy a beteg ne csak tünetmentessé váljon, hanem megelőzze a további komplikációk kialakulását. Az allergológus szakemberek személyre szabott kezelési tervet készítenek, amely az egyéni tünetekre és igényekre reagál.

Milyen gyógyszerek segíthetnek a szénanáthás tünetek enyhítésében?

A szénanáthás tünetek kezelésére számos gyógyszer áll rendelkezésre. A leggyakoribbak: