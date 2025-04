Szeretne ismerkedni? Mutatjuk, hogyan ne csinálja!

Az ismerkedés elején pedig az sem mindegy, hogyan kezdjük el azt. A legtöbben egy egyszerű „mizu”-val próbálnak beszélgetést kezdeményezni, azonban ezek a beszélgetések nagy számban nem jutnak tovább egy visszakérdezésnél. Sőt, vannak akik a humort választják, de ezek sem vezetnek eredménye, kivéve, ha azt minőségi szinten teszi az illető.

Egyik munkatársunk felidézte ezeket a viccesnek szánt üzeneteket, amivel férfiak próbáltak vele beszélgetést kezdeményezni. Ilyen volt a:

„Szia! Kis kaland érdekel?”

A kedvencünk viszont még mindig ez:

„Szerinted a wc bútor?”

Legyen az online vagy offline, a jól működő párkapcsolatok építkezést igényelnek. Az udvarlás, a csábítás, az egymás fokozatos megismerése nem ugorható át. Amikor egy párkapcsolatot felépítünk, nem lehet megspórolni a különböző stádiumokat, beleértve az udvarlást és a csábítási szakaszokat. Ezeket a folyamatokat pedig nem lehet megspórolni a társkeresős ismerkedések során sem.

„Az őszinteség fokozatos önfeltárást, sebezhetőségem, önmagam álarcok nélküli megmutatását jelenti.”

– fogalmaz Király Eszter.

„A bizalom pedig a türelem és a fokról fokra való párkapcsolati építkezés jutalma.”

– tette hozzá.

Mi jellemzi az online térben indult kapcsolatokat?

Fontos tudni, hogy az online térben is születnek komoly, hosszú távú kapcsolatok. Sokszor hallani olyan párokról, akik Tinderen ismerkedtek meg és ma már házasok és gyerekük is van. Viszont még ezek hallatán is ott lebeg a fejünk felett az ellen oldal és azok az emberek, akik gyakran a szexuális igény kielégítése miatt vannak jelen az oldalakon és számukra az érzelmi kötődés csak másodlagos, vagy csak a szex után engedik meg maguknak, hogy bármi több is kialakuljon,

mivel nem vesztik szem elől az elsődleges céljukat, tehát azt, hogy nekik mindenféleképpen egy jó élményt okozzon a randi és ne érje őket semmilyen érzelmi csalódás.

Azonban randik könnyen lemondhatók, a másik lecserélhető egy izgalmasabb „match”-re, és gyakoriak a hazug kifogások annak lemondására, mint például a „majd hívlak” vagy a „majd találkozunk valamikor” üzenetek. Ezekből nagyrészt nem lesz semmi. A szakértő úgy fogalmazott, hogy: