„A SPAR Magyarország exporttevékenysége 2025-ben is folytatódik a három szomszédos ország irányába, és a vállalatunk idén is növelni szeretné a külpiacokra szállított élelmiszerek mennyiségét, hogy továbbra is támogatni tudjuk a hazai vállalkozásokat” – tette hozzá Maczelka Márk.