Európára zúdíthatja áruját a Temu és a Shein, amiből óriási felfordulás lehet

Jelentős kiskereskedelmi szereplők üdvözölték a londoni kormány azon döntését, miszerint felülvizsgálja a kis értékű, az Egyesült Királyságba külföldről érkező csomagok vámmentességét – számol be arról a BBC. A brit kereskedők számára ez azért jelenthet fontos lépést, mert a jelenlegi szabály szerint 135 font érték alatt a nemzetközi piacon értékesítők külön adó vagy vám nélkül küldhetnek általában online értékesített terméket az országba. Ez a szabályozási környezet nagyon hasonló ahhoz, ami alapján az EU-ba 150 euró értékig, az Egyesült Államokba az ezt a kiskaput bezáró tiltásig 800 dollárig küldhettek értékesített árucikkeket a külföldi kereskedők.

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Nem titok: a fent megnevezett, jelentősnek számító piacokon főként ázsiai kereskedők, közöttük is elsősorban a kínai hátterű Shein, valamint a Temu élt illetve él ezzel a lehetőséggel. Olcsó áraikkal viszont nagyon komoly versenyt támasztanak a piac hagyományos, illetve helyi, szintén online értékesítő szereplőivel szemben. A távol-keleti kereskedők ugyanis milliós nagyságrendben küldik csomagjaikat a brit, amerikai, és az európai piacra is.

Egyes várakozások szerint a Temu és a Shein figyelme most még inkább a brit, valamint a nagy piacnak számító európai országok felé fordulhat, mivel az Egyesült Államokba irányuló, a fenti modellben megvalósuló értékesítést az új szabályok jelentősen megdrágították.

A kínai online piactereknek ezért új megoldásokhoz kell folyamodniuk forgalmuk megtartása érdekében, például fizikai árukészletet kell parkoltatniuk a fogadó államban. A másik lehetőség, hogy még nagyobb dömpinget próbálnak elérni illetve kiváltani úgy, hogy az alapvetően bőséggel rendelkezésre álló árukat nagyobb mennyiségben, ezáltal olcsóbban értékesítik a többi piacra úgy, hogy egyébként költségeik növekedése miatt kénytelenek árat emelni.

Ám a képletbe más is beleszól, túl azon, hogy az amerikai-kínai kölcsönös vámcsapásoknak a világ többi része is megérzi hatásait, hiszen a kereskedőknek a két ország viszonylatában jelentkező többletköltségek miatt más piacon is átárazáshoz kellhet folyamodniuk. Ráadásul úgy tűnik, Európában sem csak a britek azok, akik piacvédelmi okokból adminisztratív eszközökkel gátolnák meg az árudömpinget. Franciaországban például már tavaly „divatvédelmi” okokból kezdeményeztek egy olyan jogszabályt, amely kimondatlanul, de a Shein és a Temu nyomulásának szabott volna gátat (igaz, a kezdeményezés keresztülvitele egyelőre elakadt). S mint megírtuk, nem marad tétlen az EU sem.