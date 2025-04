Tovább terjed a gyilkos kór Magyarországon – újabb több ezer életet követel

Március elején jelent meg a száj- és körömfájás vírus Magyarországon, ami azóta már négy szarvasmarha telepet érintett a Kisalföldön. A rendkívül veszélyes vírus miatt az érintett telepek egész marhaállományát le kellett ölni, amely hatalmas veszteségeket okozott. Időközben a vírus Szlovákiában is megjelent, ezért a határokon is intézkedéseket vezettek be, majd az áruszállítást is korlátozták.

Március 3-án számolt be arról a Nébih, hogy 50 év után újra megjelent Magyarországon a száj- és körömfájás vírus, amely főként a hasított körmű állatokat (például: szarvasmarha, sertés, juh, kecske, bivaly, vadon élő kérődzők) érinti. A rendkívül fertőző vírus tünetei közé tartozik, a láz az étvágytalanság, a nyálzás, és a hólyagok megjelenése a szájban, illetve a lábvégeken. Ráadásul a fertőzött állatokat nem lehet kezelni, így, ha egy gazdaságban akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosujjú patást fel kell számolni. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo A vírus először a Győr-Moson-Sopron vármegyei kis településen, Kisbajcson jelent meg. Ott azonnali zárlatot rendeltek el, valamint szigorú korlátozásokat vezettek be a fertőzés további terjedésének megelőzése érdekében. A hatóságot a telepet ellátó állatorvos március 5-én értesítette, aznap helyszíni vizsgálattal összekötött mintavétel történt. A jellemző klinikai tünetek miatt a gyanú alapján elrendelték a korlátozó intézkedéseket, majd a kórokozó jelenlétét a Nébih laboratóriuma március 6-án erősítette meg. A kisbajcsi telepen ezután elkezdték leölni a marhaállományt, így közel egy hét leforgása alatt sikerült megállítani a fertőzést, ami elképesztő károkat okozott. Az események után az Origo kiment a kisbajcsi telepre, ahol egy férfi könnyes szemmel számolt be az ott történtekről. Tragédia! 40 év munkája veszett kárba!„ – mondta a kétségbeesett férfi, aki már hosszú évek óta a Kisbajcsi telepen dolgozik. „1400 marhát kellett leölni és hosszú idő lesz mire újra munkába állhatunk, de nem adjuk fel és továbbra is marhatenyésztéssel akarunk foglalkozni„ – folytatta. Ezután a telep igazgatója is megszólalt az Origonak, aki elmondta, hogy a telep a károk felmérését még nem kezdte meg. jelenleg minden erőnkkel azon dolgozunk a hatósággal karöltve, hogy a vírus ne terjedjen tovább” – közölte Mózes Áron Kálmán, a Bácsai Zrt. igazgatója. Miután a vírus terjedhet a betegség lappangási stádiumában lévő vagy átvészelt, vírushordozó állatokkal, az ilyen állatokból származó nyers hússal, egyéb termékekkel (bőrrel, szőrrel, gyapjúval, tejjel, vágási hulladékokkal, stb.), fertőzött takarmánnyal, alommal és trágyával is, de szerepet játszhatnak a vírus terjesztésében ragályfogó tárgyak (eszközök, járművek, stb.), a fertőzött telepeken megforduló nem fogékony állatok (ló, kutya, macska, madarak, stb.) és az ember is a kézre, a ruházatra és a lábbelire tapadt vírusok közvetítésével. Istállón belül a fertőződés rendszerint közvetlen érintkezéssel, illetve a nyál közvetítésével történik.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo A kór főleg Szlovákiában terjed, Medve, Csiliznyárad és Baka községek tenyészeteiben mutatták ki. Emiatt rendkívüli intézkedéseket – egyebek mellett kötelező fertőtlenítést és az állatok szállítására vonatkozó korlátozásokat rendeltek el, illetve hatósági rendelet mentén megkezdték az érintett állatállományok kényszervágását. Ezután a szlovák közlekedési minisztérium közleményében figyelmeztetett: a száj- és körömfájás megbetegedés terjedésével összefüggésben korlátozott forgalmi rend van érvényben mind a szlovák-magyar, mind pedig a szlovák-cseh határátkelőhelyeken, ami miatt torlódások fordulhatnak elő. A betegség terjedésével összefüggésben Csehország is ellenőrzéseket vezetett be a cseh-szlovák határátkelőknél. Ennek hatására a szlovák kormány országos szintű rendkívüli helyzet kihirdetésének jóváhagyásáról döntött. Március 22-én ismét egy magyar településen ütötte fel a fejét a száj- és körömfájás, ezúttal Levélen, amely egy pici település, Hegyeshalomtól nem messze, az ország észak-nyugati csücskében, az osztrák és a szlovák határtól néhány kilométerre. Ott vasárnap, tehát március 30-án kezdték meg a marhák eltávolítását. A fertőzött marhákat, amelyeket már leöltek, kamionra pakolják és szintén fertőtlenítést követően, elszállítják arra a területre, ahol elföldelik az állatokat. A telepen mindent megtettek azért, hogy megállítsák a továbbterjedést. Az összes kamiont, rendőrautót, sőt még a helyszínre érkező újságíróink autóját is lefertőtlenítették.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Darnózseliben és Dunakilitiben pedig április elsején mutatták ki a vírust, majd a fertőzöttséget április 2-án reggel a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették és ezzel egy időben a helyi hatóságok megkezdték a szükséges járványvédelmi intézkedéseket. Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a telepeken lévő szarvasmarhák vakcinázását, hogy azok felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen. A hatóságok védő- és megfigyelési körzetet állítanak fel, amelyekben szigorított előírások lépnek életben. Ezzel együtt a járványügyi nyomozás is indult, aminek során a hatóság szakemberei fertőzött telepekkel kapcsolatban álló kontaktgazdaságok felkutatására koncentrálnak, de a fertőzés lehetséges forrását is vizsgálják. Darnózseliben lévő 1000, míg Dunakilitin található telepen 2500 marhát tartanak. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Korlátozásokat vezettek be a fertőzés megállítása érdekében Nébih kijelentette, hogy minden korlátozás alá eső terület esetében érvényes, hogy azokba fogékony állatokat tilos beszállítani, valamint az állatokat kivinni onnan – céltól függetlenül – Magyarországon kívülre. Kiemelték, hogy a szlovákiai és magyar kitörések körüli védő- és megfigyelési körzetekben az RSzKF-re fogékony állatokat legalább április 7-ig zártan kell tartani, azok sem legelőre, sem karámba, sem kifutóba nem engedhetők ki. Ezeken a területeken – a házi vágáson kívül – kizárólag a hatóság által kijelölt vágóhidakon lehet a fogékony állatokat levágatni és az így kapott friss hús szállítására is több szabály vonatkozik, például más tagállamba vagy harmadik országba nem vihetők el ezek a termékek. Ezután az ország minden nagy állatkertje úgy döntött, hogy ugyan nem az egész állatkertet, de a simogatóikat, vagyis ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az emberek az állatokkal, szintén bezárják. Dr. Sós Endre az állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy saját hatáskörben döntöttek az állatsimogató bezárása mellett, elővigyázatosságból. 1,1 millió ember látogat el hozzánk egy évben. Ezt a vírust ragályfogó tárgyakkal, úgymint a ruháinkkal el tudjuk vinni egyik helyről a másikra. Az állatsimogatóban pedig pont olyan állatokkal érintkezhetnek a látogatók, amik fogékonyak erre a vírusra – nyilatkozta az Origonak a szakember.

A ragadós száj- és körömfájás járvánnyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és információk a Nébih tematikus aloldalán olvashatóak: https://portal.nebih.gov.hu/rszkf



