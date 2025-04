Mészárlás zajlik a tőzsdéken, ami a magyar kereskedést sem kerülte el – nem tudni, mikor lesz vége

Képünk illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az eladási hullám Tatár Mihály kommentárja alapján általános jelenség, melyre példa a korábban sztárrészvénynek számító Rheinmetall 27 százalékos esése, pedig – fogalmaz az elemző – „az ő eladásaikat aligha érinti érdemben az amerikai vám, most indul be az európai fegyverkezés.” A további hazai vonatkozásokról szólva elmondta, hogy a „mindenből kiszállás” részeként a BUX is 20 százalékkal, az OTP 25 százalékkal esett be a februári árfolyamához képest (cikkünk készítése előtt azonban már láthatók a magára találás jelei mind a Rheinmetall, mind az OTP esetében, előbbi csökkenése sokat mérséklődött reggel óta).

Az elemző ugyanakkor kitér arra is, hogy ezeken a nagy medvepiacokon (a fogalom hátteréről ezt a közérthető cikkünket ajánljuk), mint amelyre 2008-ban, illetve 2020-ban is látni példát, hogy „egyébként gyakoriak az agresszív ralik is, ahogy a shortolók profitot realizálnak, ilyenkor rövid időre masszív emelkedéseket is láthatunk.” Vagyis a drámai, vagy annak tűnő eséseknek megvannak az ellenpárjai is.

A nemzetközi általános piaci hangulat romlásával magyarázta a hazai tőkepiaci negatív hangulatot az Origónak adott kommentárjában Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője is. Ugyanakkor az elemző szerint

napközben viszont javult a hangulat Európában, így a magyar részvények visszaesése is jelentősen mérséklődött,

erre utal a fent általunk is említett korrekció.