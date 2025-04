Lepusztult világvégi hely a Traubisoda egykori gyárépülete

Ahogy beszámoltunk róla, a Márka Üdítőgyártó Kft. felsőlajosi üzemében újra megkezdte a Traubisoda gyártását, ezzel a ’70-es és ’80-as évek ikonikus brandje visszatért a hazai üdítőitalpiacra. Méghozzá három, már ismert ízzel: a klasszikus szőlővel, annak cukormentes, zéró változatával, valamint egy kékszőlő ízű variációval.

A 100 százalékban magyar tulajdonú, családi vállalkozásként működő Márka Üdítőgyártó Kft. 2025 elején kötött hosszútávú megállapodást a Traubisoda gyártásának és forgalmazásának jogaira.

Annak idején többek között egy aprócska borsodi faluban, Sályon készült az ital, amely a „szocialista magyar kóla” becenevet is megkapta.

A sályi palackozóüzem napi 50.000 palackkal ontotta magából a szőlőízű frissítőt, világszínvonalú holland gépsorokkal felszerelve – most viszont csak törött cementhordók, rozsdaette mérlegek és félbemaradt felújítási munkák árulkodnak arról, hogy ezen a helyen valaha valamilyen fontos tevékenység zajlott.

Így fest ma a Traubisoda egykori sályi palackozóüzeme

Fotó: YouTube

Pedig a Traubi a maga idejében gyorsan a hazai üdítőipar egyik nagy sztárja lett – emeli ki a Promotions. Idővel azonban különböző jogviták, licencproblémák és az évek során elmaradt újítások miatt a háttérbe szorult.

Az egykori gyárterületet most urbex túrázók látogatják, a sályi üzemben már nem találni semmilyen, a Traubisodára utaló relikviát.

Mégis van valami különös a hely atmoszférájában. Mintha a poros ablakokon még ma is átszűrődne a palackozás zaja.

A Márka Üdítőgyártó Kft.-nek köszönhetően tehát a Traubisoda történetében most új korszak kezdődött meg. Talán nem is a gyárépület az, ami örökre elpusztult, hanem az az emlék, ami a népszerű üdítőhöz fűződött. Ezt azonban most újra fel lehet nyitni – egy kupak alatt.

Az alábbi videó bemutatja az elhagyatott sályi üzemet, ahol egykor Traubisodát palackoztak: