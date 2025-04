Újra megnyitott a Hotel Silvanus, Visegrád leégett szállodája

A Turizmus.com számolt be róla, hogy több mint egy évvel az óriási károkat okozó tűzeset után újra megnyitotta kapuit az újjászületett Hotel Silvanus.

Az ünnepélyes újraavatáson megjelent és köszöntőt is mondott Vitályos Eszter kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár; Eőry Dénes polgármester, valamint Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke is.

Az ikonikus visegrádi szálloda 149 szobájából 80-at adtak át most, a többit, gyakorlatilag az I. és a IV. emelet szobáit a hónap végén vehetik birtokukba a vendégek.

Az igazán nagy látványosság, a kültéri, panorámás medence pedig május közepére készülhet el.

A szálloda tavaly márciusban vált a lángok martalékává. Fotó: Mediaworks/Ladóczki Balázs

A megnyitó ünnepségen a szálloda társtulajdonos vezérigazgatója, Lantos Árpád elmondta, hogy egyetlen munkatársukat sem bocsájtották el az elmúlt egy év során, ők viszont, átérezve a helyzet nehézségét, építőipari munkaruhát öltöttek, és beálltak dolgozni a kivitelező soraiba. Emellett köszönetet mondott a Magyar Turisztikai Ügynökségnek is, azért a 60 millió forintos támogatásért, amelyet a Kisfaludy Program keretében kaptak a felújítási költségeik részbeni fedezeteként. A felújításhoz ezen felül igénybe vettek még 500 millió forint összegű Széchenyi hitelt és 200 millió forint saját forrást is.

Már teljes pompájában elkészült a hall, a megszépült és megújult étterem, a szálloda teraszára néző drink bar és a tágas öltözőrésszel kiegészített beltéri wellnessrészleg. Emellett számos szobát korszerűsítettek, valamint egy 150 kW-os napelemrendszert is telepítettek az épület tetejére.