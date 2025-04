Magyarországra jön Jennifer Lopez – megnéztük, hogy mekkora a vagyona

Jennifer Lopez több év kihagyás után visszatér a nemzetközi koncertéletbe, és – többek között – Budapesten is koncertet ad az MVM Dome színpadán. A világhírű énekesnő még nem lépett fel hazánkban, a magyar rajongók most láthatják itthon először élőben.

Jennifer Lopez filmjei világszerte több mint 3 milliárd dolláros bevételt értek el, több mint 80 millió lemezt adott el, és zenéit milliárdok hallgatják és nézik világszerte.

A legfrissebb becslések szerint

az énekesnő nettó vagyona körülbelül 400 millió dollár (mindegy 150 milliárd forint) körül mozog.

Ez az összeg magában foglalja a készpénzt, a befektetéseit, az ingatlanjait és az egyéb vagyonelemeket.

A művésznő jelentős ingatlanportfólióval rendelkezik. Bár a pontos szám nem ismert, köztudott, hogy több luxusvillája és befektetési célú ingatlana van Los Angelesben, New Yorkban és máshol is. Ben Affleckkel közösen vásároltak egy hatalmas birtokot Beverly Hillsben 2023-ban. Emellett korábbi ingatlanjait is magas áron értékesítette – emeli ki a Világgazdaság.

Hamarosan fellép Magyarországon Jennifer Lopez

Fotó: AFP

Sikeres üzletasszonyként számos saját márkát épített fel. Ezek közé tartoznak:

Parfümök: több mint húsz különböző illatot dobott piacra, melyek világszerte nagy népszerűségnek örvendenek. A Glow volt az első parfümje, amelyet azóta számos sikeres illat követte.

– JLo Beauty: 2021-ben indította el saját bőrápolási termékcsaládját, melynek célja a ragyogó és fiatalos bőr megőrzése.

– Divatkollekciók: korábban együttműködött különböző divatmárkákkal, és 2023-ban saját fehérnemű-kollekciót tervezett az Intimissimi számára.

Filmek: színészi karrierje során számos kasszasikerű filmben szerepelt, melyekért jelentős gázsikat kapott. Néhány ismertebb filmje: Selena, Mint a kámfor, Álommeló, A Wall Street pillangói és a Vegyél el. Emellett producerként is közreműködik filmek és televíziós műsorok készítésében.

Összességében Jennifer Lopez vagyona a szórakoztatóipar különböző ágaiban elért sikereinek, valamint okos üzleti döntéseinek köszönhetően áll össze. Az ingatlanbefektetések, a saját márkák építése, a sikeres filmes karrier és a jövedelmező koncertturnék mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egyik leggazdagabb latin származású nő legyen a világon.