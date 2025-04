5 termékféle, melyekről nem gondolná, hogy a vámháború áldozatai lehetnek

Az eddigi kereskedelmi viszonyok átrendeződésének végét még nem lehet látni. Az viszont most is prognosztizálható, hogy számos termék, szolgáltatás lehet a mostani vámháború vesztese. Összeállításunkban néhány olyan termékfélét mutatunk, melyekre e tekintetben sokan talán nem is gondolnának.

Vágólapra másolva!

Horribilis mértékben dráguló iPhone-készülékek (bár lehet, ezek épp megússzák a vámokat), autók és autóalkatrészek, visszafordított repülőgépek, vagy éppen a skót whiskygyártás remekei – ezek azok az áruféleségek, melyek áremelkedését, a rendelkezésre állásukban jelentkező bizonytalanságokat talán a leggyakrabban nevezik meg a globális kereskedelmet felforgató vámháború kapcsán az elemzések. A vámháború két abszolút főszereplője egyelőre kétség kívül az Egyesült Államok és Kína, elsősorban az egymásra kivetett vámok mértéke miatt. Ám bizonyos, hogy a világ többi részén is számos következménye lesz az egyelőre felfüggesztett, illetve csökkentett mértékben alkalmazott washingtoni vámdöntéseknek. Vámháború: egyelőre nem látjuk a végét

Fotó: Shutterstock Az imént példaként említett terméktípusok mellé több más, nyilvánvaló példát lehetne említeni, amelyek – ha a kirótt amerikai vámok, illetve viszont-vámok rendszere és mértéke a megismert marad – várhatóan a helyzet „gyalogáldozatai” lesznek. Cikkünkben azonban most néhány olyan áruféleséget mutatunk, melyekre alighanem kevesebben gondolnának úgy, mint a vámháború nagy veszteseire a kereskedelmi árucikkek világából, ám a belátások szerint vélhetően azok lesznek, és nem csak az Egyesült Államok, illetve Kína piacán. Vámháború: erős kínai kitettséggel bír a társasjátékok gyártása A modern társasjátékok világát ismerők többsége előtt ismert, hogy mint számtalan más termék esetében, úgy az asztali játékoknál is megkerülhetetlen Kína szerepe. A világon minden évben kb. 4500 játékot adnak ki, s míg az intellektuális teljesítmény az iparban főként Európában és az Egyesült Államokban koncentrálódik, addig Kínában komoly vállalati struktúra épült ki a játékok nagy mennyiségű fizikai előállítására. Ez pedig azt jelenti a jelenlegi körülmények alapján, hogy az amerikai fogyasztók egy része a jövőben bizonyosan drágábban szerezheti be az új kiadványokat – már ha egyáltalán eljutnak azok az ottani piacra. Mert azok a nemzetközi kiadók, melyek bevételében az amerikai vásárlások kisebb arányt képviselnek, akár úgy is dönthetnek, hogy megpróbálnak még inkább más piacaikra koncentrálni. Ám azok a cégek, amelyek pedig eddig sok játékot adnak el ott, egyelőre széttárják a kezüket azoknál a címeiknél, melyek már gyártásban vannak, vagy épp teljesen behúzzák a féket az új játékok fejlesztésénél. Például a CMON, a társasjáték kiadók egyik, a játékosok által szeretett-gyűlölt óriása a napokban jelentette be, hogy új projektekbe és kisebb műhelyek felkarolásába egyelőre bele sem kezd, sőt, bizonyos leépítéseket is végre kell hajtaniuk. A Scythe című darabbal a társasjátékok közösségi finanszírozását pedig anno szinte felrobbantó Stonmaier Games pedig nemrég közölte: más kiadókkal együtt nemzetközi bíróságra viszi a vámok ügyét, mivel állításuk szerint csak számukra 1,5 millió dollár plusz költséget jelentene az, hogy a Kínában már legyártott vagy gyártás alatt lévő termékeik eljussanak az Egyesült Államokba úgy, hogy eladásaik 60-65 százalékát az amerikai piacon teljesítik.

A társasjátékok piacán is nagy felfordulás jöhet a Kínára kivetett amerikai vámok miatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash De a világ többi részén élő rajongók sem lélegezhetnek fel. Kevés kiadó engedheti meg magának, hogy lemondjon az amerikai piacról, ám úgy látják, a gyártást egyelőre képtelenség oda átszervezni, mert az erre specializált cégek know how-ja Kínában összpontosul, ahogy a gyártási infrastruktúra is. Így könnyen lehet, hogy a többen közülük a vámháború miatt kénytelenek lesznek költségnövekedésüket más piacokon is szétteríteni azért, hogy az Egyesült Államokban is el tudják adni megjelenéseiket. Így aztán egy európai vagy japán játékos azért fizethet többet a jövőben, hogy egy amerikai hobbitársa számára is még elérhető áru maradjon egy friss, ígéretes megjelenés. Csökkenhetnek a globális box office bevételek Az Egyesült Államok mozis filmpiaca 2024-ben a becslések szerint 23,44 milliárd dolláros volt, míg a kínai mozik box office bevételei (jelentős mérséklődéssel a 2023-as évben látottakhoz képest) kb. 6 milliárd dollárt értek el. Ez azonban nem változtat azon a tényleg, hogy a kínai mozis filmpiac a világ egyik legnagyobbja, és egy nagy költségvetésű hollywoodi film globális bevételeinél sokat nyom a latban az, hogyan szerepel a távol-keleti ország filmszínházaiban. Könnyen lehet azonban, hogy mostantól lesznek olyan produkciók, melyek egyáltalán nem, vagy csak korlátozott vetítéssel jutnak el a kínai mozikba. Peking ugyanis a washingtoni vámokra megtorlásul április elején bejelentette, hogy korlátozza az amerikai filmek kínai mozikban bemutatható számát. Így kialakulhat az a helyzet, hogy egy-egy drága film nem is jut el eddig egyik legfontosabb célpiacára, a kínai nézők az élményről, az amerikai filmgyártók pedig a bevételről maradnak le, illetve esnek el. Érdekes adalék mindehhez, hogy mint a CNBC iparági szakértők nyilatkozata alapján írja, a globális bevételek mérséklődése a kínai részleges vagy teljes bojkott miatt egy-egy film esetében csak a jéghely csúcsa. A szakértők szerint ugyanis a kereskedelmi feszültségek miatt gyengülő dolláron sokkal többet is veszíthetnek a stúdiók, a jegyárbevételük ugyanis akkor magasabb, ha a világ meghatározó valutája erősebb a piacokon;

ezenkívül a tőzsdei kockázatok miatt a nagy amerikai filmipari cégek mostantól kétszer is meggondolják, milyen új gyártási fejlesztésbe vagy produkcióba kezdjenek bele addig, amíg nem látják a kereskedelmi háború hatásait.

Kína várhatóan kevesebb amerikai filmet enged be mozijaiba, aminek szintén lehetnek hosszabb távú következményei

Fotó: Yan daming / Imaginechina A gyógyszerek, melyeket fogyás miatt szednek sokan Az imént említett példához képest kacifántosabb a helyzet a gyógyszerek piacán: a kereskedelmi ellentétek áldozatai között ugyanis ott lehetnek a gyógyszerek is. Az viszonylag széles körben ismert tény, hogy a világ más részeivel összehasonlítva, más mutatókkal való összevetésben az amerikai gyógyszerpiac elég drága, melynek oka jelentős importkitettsége. Az ING becslései szerint az Egyesült Államok nagyrészt az Európai Unió országaira támaszkodik a gyógyszerimportban. A behozatal 20 százaléka Írországból, 10,7 százaléka Németországból, 8,5 százalékba Svájcból érkezik oda. Az európai országok mellett India (6,2 százalék), Szingapúr (5,6 százalék), és Japán (3,7 százalék) van még jelen az ottani gyógyszerimportban.

Bár Donald Trump amerikai elnök korábban vámmentességet ígért bizonyos gyógyszerek esetében, az EU-s és a szingapúri szállításokra egyelőre a 10 százalékos alapvám, míg Indiára és Japánra ennél nagyobb mértékű tarifa vonatkozik. Probléma ugyanakkor, hogy nem pusztán a késztermékek gyártásánál kell a költségek növekedésével számolni, hanem az alapanyagoknál is. Ez pedig érinti az olyan slágertermékeket is, mint az eredetileg diabéteszre ajánlott Ozempic, majd annak sikere nyomán a már kifejezetten súlyszabályozásra fejlesztett Wegovy, melynek szemaglutid hatóanyagát főként Dániában állítja elő a Novo Nordisk. S bár a cég – több más gyógyszergyártóval – az utóbbi években több milliárd dollárt költött gyárfejlesztésekre az Egyesült Államokban, teljesen új gyárak megnyitására évekre van szükség. Addig marad a bizonytalanság egyes készítmények ellátásban, illetve a várhatóan tovább emelkedő amerikai árak. Ám még ha épülnek is új gyógyszergyárak az Egyesült Államokban, a készítmények alapanyagainak egy részét változatlanul külföldről kell majd beszerezni. Az Ozempicet eredetileg 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, mára azonban fogyókúrás szerként is használják (illusztráció)

Fotó: NurPhoto via AFP Drágább és kevesebb lesz a legendás órákból Különmegállapodás jöhet létre Svájc és az Egyesült Államok között is a vámtarifákról, melyek mentesítenék az EU-kívüli alpesi országot a korábban kivetett és átmenetileg felfüggesztett 31 százalékos mértékű amerikai vámtarifa alól (vagy mérsékelnék azt). Svájc jelenleg az Egyesült Államok legnagyobb exportpiaca, főként gyógyszereket, luxuscikkeket, valamint különleges óráikat exportálják oda. Az exportforgalom 2024-ben 25,94 milliárd svájci frankot ért el, miközben az alpesi ország is számos termékcsoportból fogad importot az Egyesült Államokból. Az amerikai fogyasztók a világ első számú külpiaci vásárlói a svájci óráknak: a Svájci Óraipari Szövetség (FH) által közzétett iparági statisztikák alapján az Egyesült Államok 2021 óta a világ első számú svájcikaróra-importálója. 2024-ben több mint 4,372 milliárd svájci frankot költöttek svájci luxusórákra, míg a korábbi első helyen álló Kína ennek még a felét sem, 2,053 milliárd svájci frankot.

Könnyen lehet azonban, hogy ha a tarifák kapcsán nem születik mindkét fél számára elfogadható megegyezés, akkor az amerikai vásárlók óra nélkül maradnak, a svájci gyártóknak pedig más piacokat kell keresniük, amennyiben termékeiket csak a mostaninál drágábban tudnák ott értékesíteni. Bár azt egyelőre nem tudni, hogyan zárul a két ország csörtéje, svájci iparági szereplők előre jelezték: 11-12 százalékos drágulásra biztosan kell számítani a vevőknek a legendás luxusórák árainál. Svájcban készült luxusórák demonstrációs céllal vízbe lógatva a 2023-as genfi órakiállításon

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP Kakukktojás: a nem Kínában gyártott olcsó áruk Összeállításunkat még számos példával egészíthetnénk ki, ám utolsóként egy olyan terméktípust, pontosabban áruféleségek nagyon széles körét említjük, melyek a Nomura Holding szerint (az egyik legjelentősebb japán pénzügyi holdingtársaságról van szó) a kereskedelmi feszültségek áldozativá válhatnak. Ezek pedig azok a termékek, melyeket ugyan a nyugati előállítási költségekhez képest alacsony áron, de nem Kínában, hanem más ázsiai országokban állítanak elő. A Nomura a Bloombergnek adott kommentárjában azt jelzi, hogy amennyiben a két ország között állandósulnak a kölcsönönösen magas vámok, és a Kínában készült termékek nem jutnak el az amerikai fogyasztói piacra, úgy a felhalmozott áru más, olcsón termelő országokra, így Ázsia egyéb részeire zúdulhat. Az elemzők szerint ez növelheti a kereskedelmi egyensúlytalanságokat az érintett államok között, a helyben előállított javak gazdátlanul maradnak, és az árakat a dezinfláció irányába tolhatja el (azaz az árak csökkenése is megtörténhet, ami a vásárlói fülnek elsőre kedves dolognak hangozhat, ám következményei hosszú távon rendkívül károsak lehetnek). A zavarok elhárítására az érintett országok költségvetési kiadásai a korábbi tervekhez képest nagyobbak lehetnek.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!