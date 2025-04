Játékfüggő, átvert gyerekek–ellenőrzést indít az EU az online játékok ellen

A GVH a szülők számára a következőket ajánlja:

Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben.

Beszélgessenek, tudatosítsák gyermekükben, hogy milyen trükkökkel ‒ sötét mintázatokkal ‒ próbálják befolyásolni a játékkészítők őket.

Egyezzenek meg előre arról, hogy a gyermek legfeljebb milyen összegben, illetve milyen gyakorisággal vásárolhat a játékon belül, megtanítva ezzel a gyermeknek a pénz digitális használatát.

Használjanak valamilyen szülői felügyelet szolgáltatást, amely segíthet a napi képernyőidő meghatározásában, illetve a biztonságos számítógép-használatban.

A GVH honlapjának Gondolja Végig Higgadtan menüpontja alatt további hasznos információkat olvashatnak a videó- és mobiljátékokkal kapcsolatban.

A téma kapcsán megkerestük a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot is, ahol dr. Eitmann Norbert sajtófőnöktől kérdéseinkre az alábbi válaszokat kaptuk.

Hova fordulhat a szülő, ha úgy látja, hogy a gyermeke online csalás áldozata lett?

Amennyiben a szülő úgy véli, hogy gyermeke online csalás – például hamis játékbeli vásárlás/ megtévesztő vásárlás, rejtett költség vagy jogosulatlan tranzakció – áldozata lett, elsőként érdemes felvenni a kapcsolatot a játékplatform ügyfélszolgálatával, illetve a fizetési szolgáltatóval (pl. bank, PayPal). Ha a vásárlás körülményei megtévesztőek vagy nem átláthatóak voltak, bejelentést lehet tenni a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (NKFH), amely kiemelt figyelmet fordít a fiatalokat célzó digitális kereskedelmi gyakorlatokra. Ha anyagi kár is keletkezett vagy bűncselekmény gyanúja is felmerül (például szándékos csalás), a rendőrséghez is érdemes lehet fordulni. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) pedig akkor tud eljárni, ha a megtévesztés a gazdasági versenyt érdemben befolyásolja.

Mit tehet a szülő, ha úgy érzi, hogy gyermeke videójáték-függő lett?

A problémás videojáték-használat – különösen fiatalkorúaknál – komoly figyelmet igényel. Ingyenes segítséget nyújtanak többek között a kábítószerügyi és addiktológiai tanácsadó szolgálatok, illetve az állami fenntartású gyermekpszichiátriai rendelők. Ajánlott felkeresni a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központot, ahol pszichológus vagy mentálhigiénés szakember tud tanácsot adni. Online is elérhetők olyan civil szervezetek, mint például a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, amely anonim módon is támogatást nyújt. Emellett a hatóságok is dolgoznak azon, hogy visszaszorítsák azokat az üzleti gyakorlatokat, amelyek elősegíthetik a túlzott játéktevékenységet – például a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálja a „pay-to-win” mechanizmusokat és a játékok függőséget erősítő elemeit.