Kiderült, mikorra lesz a világ adóssága akkora, mint a termelése

A dokumentum összeállítói szerint a globális államadósság idén eléri a GDP 95,1 százalékát, 2030-ban pedig a 99,6 százalékát. 2020-ban, a koronavírus-járvány csúcspontján ez az arány 98,9 százalék volt.

„Az Egyesült Államok által bejelentett vámok, más országok ellenintézkedései és a rendkívül magas bizonytalanság hozzájárul a kilátások romlásához és a kockázatok növekedéséhez”

– áll az IMF dokumentumában.

Az IMF-jelentés szerint a globális éves államháztartási hiány idén a GDP 5,1 százalékára nő a tavalyi 5 százalékról.

Mindezek az előrejelzések azon az alapforgatókönyvön alapulnak, amely szerint idén 2,8 százalékkal nő a globális GDP. A szervezet által közzétett jelentés szerint a kalkulációknál már figyelembe vették az idén február 1-je és április 4-e közötti időszakban bejelentett vámok hatásait.

Az IMF washingtoni székházának homlokzata

Fotó: STEFANI REYNOLDS / AFP / Stefani Reynolds

Az IMF előrejelzése szerint az Egyesült Államok GDP-arányos államháztartási hiánya idén 6,5 százalék lesz, ami jövőre 5,5 százalékra csökken a gazdasági növekedés és az importvámokból származó új költségvetési bevételek következtében.

Az IMF jelentése ugyanakkor arra is kitér, hogy a modellszámítás mellett más forgatókönyvek teljesülésére is fel kell készülni. Mint a Barron's cikke kitér rá, a jelenlegi várakozásoknál gazdasági szempontból rosszabbul is alakulhatnak a globális folyamatok, így egy, az IMF szóhasználata szerint „súlyosan kedvezőtlen” forgatókönyv esetében a globális államdósság már 2027-re elérheti a GDP 117 százalékát. Ez a második világháború óta nem látott szintet jelentene, és mintegy 20 százalékponttal lenne magasabb, mint az arra évre adott előrejelzés.