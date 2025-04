Zsetonokon veszített több millió forintot egy amerikai férfi

A férfi 2023 januárjában próbálta beváltani a 389 zsetont a New Jersey Állami Kincstár Unclaimed Property Administration (UPC) hivatalánál. Ez az intézmény volt felelős azoknak a zsetonoknak a visszaváltásáért, amelyeket a Playboy Hotel és Kaszinó bocsátott ki a vendégek számára 1981 és 1984 között, amikor még működött. A kaszinó a bezárásakor pénzt helyezett el az UPC-nél, hogy fedezzék az ilyen zsetonok visszaváltását. A férfi elmondta az UPC-nek, hogy az online aukción vásárolta meg a zsetonokat, amelyek összesen 59 500 dollárt értek, de nem tudta, hogy honnan származnak – számolt be a The New York Post.

A New Jersey Állami Rendőrség végül kiderítette, hogy a kaszinó egy olyan céget bízott meg, amelynek feladata lett volna a zsetonok megsemmisítése a kaszinó bezárása után.

Azonban az egyik alkalmazott „ellopott több doboznyi fel nem használt zsetont” valamikor 1990 környékén, és egy banki széfbe tette őket.

A fellebbviteli bíróság szerint az ex-alkalmazott elmondta a hatóságoknak, hogy később csődbe ment, és elfelejtette a széfet. A bank, amely a zsetonokat tárolta, 2010-ben nyitotta ki a széfet, és lefoglalta a zsetonokat, amelyeket később egy aukciós háznak küldtek, ahonnan a férfi megvásárolta őket.

Az UPC 2023 júniusában elutasította a férfi igénylését, mivel megállapították, hogy a zsetonok nem a kaszinó által kerültek ki. A férfi fellebbezett az ítélet ellen, arra hivatkozva, hogy az UPC nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal, és önkényesen, indokolatlanul döntött. Az április 1-jén meghozott fellebbviteli bírósági döntés azonban azt állapította meg, hogy a férfi nem jogosult a pénzre, mivel nem a kaszinó által kibocsátott zsetonokat mutatta be.