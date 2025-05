5G hálózat a fedélzeten: egyre jobban terjed a technológia a repülőgépeken

A mobilkommunikáció új korszaka a levegőben is megindult: az 5G technológia megjelenésével már nem csak a földön élvezhetjük a gyors és stabil internetkapcsolatot, hanem a több ezer méter magasan szálló repülőgépek fedélzetén is. Miközben a légitársaságok versenyt futnak az utasélmény javításáért, az Európai Unió úttörő lépést tett azzal, hogy engedélyezte az 5G hálózatok bevezetését a repülőgépeken. Ez nemcsak az internethasználatot forradalmasítja a repülés közben, hanem kérdéseket is felvet a repülőgép üzemmód jövőjéről és a légiközlekedés biztonsági protokolljairól. A technológiai áttörés már zajlik, de vajon mit jelent ez az utasok, a légitársaságok és a repülésbiztonság szempontjából?

Az unió 2023. június 30-tól engedélyezte a légitársaságoknak, hogy repülőgépeiken 5G technológiát alkalmazzanak / Fotó: LightField Studios

Repülőgép üzemmód vagy 5G technológia

Lassan két éve lépett hatályba az Európai Bizottság azon döntése, amely lehetővé teszi az 5G-technológia bevezetését a repülőgépeken, de eddig mégsem terjedt el teljesen. Bár egyes országok már enyhítenek a repülőgép mód használatára vonatkozó szabályokon, a legjobb, ha követed a személyzet utasításait, és bekapcsolod a repülőgép módot, amikor kérik – javasolja a Travel and Leisure.

Ha valaha is elgondolkodtál azon, miért kell repülés közben repülőgép módba kapcsolni a telefonodat, nem vagy egyedül – írja az amerikai utazási portál. Valójában sok utas nem tudja pontosan, miért van ez a szabály, akad akik pedig egyszerűen elfelejtik bekapcsolni. De mi történik valójában, ha nem használod a repülőgép módot?

„Gyakorlatilag semmi” – mondja Gary Coxe, pilóta és repülési oktató, aki idáig 7000 repült órát repült, sugárhajtású gépekkel, helikopterekkel és vitorlázórepülőkkel is. Egy Washington állambeli légitársasági szerelő, név nélkül, szintén egyetért Coxe véleményével. Ugyanakkor a legtöbb légiközlekedési szakértő elismeri, hogy udvarias gesztus bekapcsolni a repülőgép módot, még ha nem is jár súlyos következményekkel annak kihagyása.

Nem, a repülő nem fog leesni az égből, és nem is fogja megzavarni a fedélzeti rendszereket. Viszont potenciálisan zavarhatja a fejhallgatókat

– magyarázza egy pilóta és amerikai hadsereg-veterán, aki a TikTokon PerchPoint néven ismert. Egy 2024 decemberében készült, vírusként terjedő videójában, amely már 1,2 milliós nézettségnél jár, részletesen kifejti, miért fontos a repülőgép mód. Elmondása szerint, ha egy Boeing 737 fedélzetén három-négy utas telefonja próbál mobilhálózatra csatlakozni, akkor az ezekből származó rádióhullámok interferálhatnak a pilótafülke fejhallgatóinak rádiójeleivel.