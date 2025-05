Május 20-áig lehet módosítani, vagy elfogadni a NAV által közzétett SZJA tervezetünket, amit legegyszerűbben az eSZJA oldalon tehetünk meg. A rendszer azt is automatikusan jelzi, ha van fizetési kötelezettségünk. De mi ilyenkor a teendő? Egy összegben be is kell fizetni a hátralékot azonnal?



12 havi részletfizetés akár egy kattintással

Amennyiben a fizetendő SZJA összege nem haladja meg az 500 ezer forintot,

a NAV lehetőséget biztosít egy 12 havi, kamatmentes részletfizetésre. A legjobb az egészben, hogy ehhez nincs szükség semmilyen külön kérvényre, vagy jövedelemigazolásra – elég egy szám beírása a tervezetben.

Az eSZJA portálra való belépést követően a rendszer automatikusan jelzi, ha van fizetendő adó, és rögtön felkínálja a pótlékmentes részletfizetés lehetőségét.

Tavaly mintegy 15 ezer adózó élt ezzel a lehetőséggel, ami gyorsabb és kényelmesebb, mint bármely más hivatalos ügyintézés – írja a NAV sajtóközleményében.

A kép illusztráció!

Fotó: JESHOOTS.COM / Unsplash

Mi van akkor, ha önnek visszaigényelhető adót jelez a felület?

Előfordulhat az is, hogy a tervezet szerint önnek visszajár az adóból, például azért, mert év közben nem kérte a munkáltatótól a családi adókedvezmény vagy az első házasok kedvezményének kifizetését.

Ilyenkor csupán azt kell megadni, hova kéri a kiutalást: bankszámlára vagy postai úton.

A NAV a bevallás beérkezését követően 30 napon belül utalja a visszajáró összeget.

Ahhoz, hogy elérje az adóbevallási tervezetét az eSZJA rendszerben, rendelkeznie kell Ügyfélkapu+ vagy DÁP (Digitális Állampolgárság Program) regisztrációval. Ha még nem tette meg, érdemes most elintézni, ugyanis a digitális ügyintézés rengeteg időt és energiát spórol meg.