Nem akármit ajándékozott Trumpnak Katar

A Világgazdaság számolt be róla, hogy Donald Trump kormánya luxusrepülőgépet kaphat ajándékba Katartól. A Trump-kormányzat minden jel szerint készen áll arra, hogy elfogadja a "Repülő Palotát” a dúsgazdag közel-keleti arab emírségtől, így rövidesen az lenne új Air Force One.

Így nézne ki az új Air Force One, a szuper luxus Boeing 747-8-as Jumbo repülő. Fotó: Northfoto

Az Air Force One az amerikai légierő első számú gépe

A szuper luxus Boeing 747-8-as Jumbo repülő az eddigi legértékesebb ajándék, amelyet valaha is kapott az Egyesült Államok egy külföldi kormánytól. A borsos árú privát jet-et Donald Trump elnök új Air Force One-ként használhatja majd röviddel a hivatalból való távozása előttig, amikor is a gép tulajdonjoga a Trump elnöki könyvtár alapítványára száll át.

Az ajándékot várhatóan a jövő héten jelentik be, amikor Trump második hivatali idejének első külföldi útján Katarba látogat.

Trump februárban a West Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren már látta a gépet, körbejárta, és azt mondta, olyan fényűzően van berendezve, hogy „repülő palotának” nevezik. Az ajándékot elsőként az Egyesült Államok Légierejének adják át, amely várhatóan úgy alakítja át a 13 éves légi járművet, hogy az megfeleljen az Egyesült Államok katonai előírásainak.

Az alábbi videón egy szuper luxus Boeing 747-8-as Jumbo repülő belső tere látható:

A gép értéke jelenlegi állapotában elérheti a 400 millió dollárt a szakértők szerint.

Az Air Force One jelenlegi flottájában használt elsődleges repülőgépek között két elöregedett Boeing 747-200 jumbo jet található, amelyek 1990 óta állnak szolgálatban.