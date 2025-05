Új árstop jöhet, mutatjuk, milyen területen vezetné be azt a kormány

Pénzügyi szabályozással készül a kormány a lakásbiztosítások piacán, azzal egyidejűleg, hogy közben tárgyalnak a biztosítókkal – a korábbi nyilatkozatok alapján feltehetően – a lakásbiztosítási díjak mérsékléséről. A megbeszélések kapcsán viszont „nem látszik a megegyezés” – foglalta össze a nemzetgazdasági miniszter a lakásbiztosítások kapcsán az aktuális helyzetet nemrég megjelent videójában. Nagy Márton ugyanakkor jelezte, a kormány célja, hogy „a lakásbiztosításoknak a díjai ne emelkedjenek”, amit úgy érnének el, hogy a díjakat az év végi szinten befagyasztanák (azaz technikai értelemben árstopot vezethetnek be a biztosítási díjaknál). Bár egy esetleges újabb árstop-csomag részletei még nem ismertek, megkíséreltük felmérni, potenciálisan mire lehet számítani annak kapcsán, és annak milyen hatásai lehetnek a fogyasztókra, azaz az ingatlanukat biztosítással védőkre.

A hazai gazdasági élet fogyasztókat tömegesen is érintő talán legfontosabb aktualitása az élelmiszer-infláció megfékezésére március közepén számos élelmiszer-jellegű termékcsoportra bevezetett árrésstop, mely jelen formájában egyelőre május 31-ig van érvényben, és az adatok szerint összességében sikeresen mérsékelte a boltokban az árakat (a számítások szerint átlagosan közel 20 százalékos mértékben). Az árrésstopot a kormány beveti a drogériáknál is, mert kalkulációik szerint az ilyen üzlettípusok egyes termékek esetében akár 30 százalékos árrést is alkalmazzak. (Úgy tűnik, közben ennek is megvannak a kormányülésen döntéshozatal céljából tárgyalandó keretei Nagy Márton videója alapján.)

A meghatározott termékcsoportok esetében az árrések befagyasztásától némileg eltér az árstop. Ezt 2022 elejétől vezette be a kormány, több alapvető élelmiszerre kiterjesztve, és egészen 2023 nyaráig érvényben volt. Ez azonban a termékek adott időszakban érvényes árának kötelező alkalmazását jelentette a kereskedők részéről, szintén azzal a céllal, hogy az áremelkedések megállításával az infláció maradjon kordában, kevesebb terhet jelentve ezzel a magyar családoknak. Az élelmiszereket érintő árstop akkor megismert formájában már a múlté, de árstopok most is vannak érvényben:

Például a banki költségekre, melyek akár jelentősen csökkenhetnek is azért, mert a kormány a családok és a számlatulajdonosok védelme érdekében nyomást fejtett ki a bankszektorra a díjemelések megállítása miatt (részleteket ebben a cikkünkben talál)

A bankok mellett árbefagyasztást vállaltak magukra áprilisban a legnagyobb telekommunikációs szereplők is; ennél az árstopnál vagy ársapkánál főként arról van szó, hogy szolgáltatásaik díjat 2026 első félévéig nem emelik, valamint eltekintenek az ÁSZF-ük szerinti inflációkövető díjkorrekciótól is (részleteket itt talál).

Ezek – a szektor szereplői által végül önkéntesen vállalt – árstopok bizonyos értelemben nem jöttek váratlanul. A nemzetgazdasági miniszter már korábban, az év első negyedévének inflációs folyamatait értékelve jelezte, hogy a szolgáltatások inflációja 10 százalékon ragadt, míg a biztosítások díjnövekedési átlaga 16,5 százalék volt. Nagy Márton szerint legalább az inflációkövető korrekciótól el kellene tekinteni a biztosítótársaságoknak.