Bár az utóbbi hetekben több pénzügyi szolgáltató is csökkentett kisebb mértékben az akciós lakossági lekötött forintbetétek kamatain, továbbra is találhatók kedvező ajánlatok a piacon – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője a bankbetétekről készített összeállításban.

Az infláció mértékét meghaladó kamatokkal is találkozni most a bankbetéteknél (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Bankbetét: a friss megtakarítás szinte mindig feltétel

Az ajánlatok között a 6,5 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő (vagy azt meghaladó) éves kamatokat is lehet találni. A jellemzően 5,5-6,5 százalék közötti éves kamatok a márciusi, 4,7 százalékos, éves inflációhoz mérten sem számítanak rossznak – még úgy sem, ha számolunk a lakossági betétek kamata után felszámított kamatadó és szociális hozzájárulási adó (szocho) hatásával.

A portál lekötött betéti kalkulátora szerint az akciós ajánlatoknál változatlanul a friss forrás elhelyezése jelenti az általánosnak tekinthető feltételt, de akadnak konstrukciók, amelyek egy adott ügyfélkört céloznak, vagy éppen bizonyos számlaforgalomhoz kötik a kedvező kamatokat.

A Gránit Bank változatlanul több, rövid lejáratú betéti konstrukciót is kínálatban tart. Ezek közül az egyik a három hónapos futamidejű eBank betét, amelynél most 6,25 százalékos az akciós, éves kamat. A konstrukcióban legalább 50 ezer forintnyi, új forrást lehet elhelyezni, úgy, hogy az ügyfélnek aktív mobilbanki szerződéssel is rendelkeznie kell, miközben a számlájára legalább havi 400 ezer forint jóváírás érkezik.

A Gránit Bank a KamatMax betétnél évi 5 százalékos kamatot kínál: itt 6 hónap a futamidő, és a kedvező kamat feltétele, hogy az ügyfél kellő aktivitással használja a bankszámláját – illetve az ahhoz tartozó bankkártyát.

A K&H Rajt betétjénél 90 nap a futamidő, a bruttó éves kamat pedig 8 százalék. Itt az a feltétel, hogy a betéte ügyfél legalább egy hónapja számlát vezessen a pénzügyi szolgáltatónál, és új forrást helyezzen el, amelynek az összege eléri az 500 ezer forintot.

A MagNet Bank több futamidőre is kínál akciós kamatokat a Prizma nevű betétjénél: itt is új forrás helyezhető el, legalább 500 ezer forint összegben, cserébe az éves bruttó kamat a 3 hónapos futamidőnél évi 6,62, a 6 hónaposnál évi 6,45, a 12 havinál pedig évi 4,61 százalék.