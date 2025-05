Hihetetlen eredmény a Magyarországra érkező BYD-nél, a Teslánál csak pislognak

A BYD 7231 elektromos járművet adott el az EU-ban a múlt hónapban, 169 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Eközben a Tesla eladásai 49 százalékkal, 7165 járműre estek vissza. Érdemes áttekinteni a friss BEV-jelentés főbb számait.

A BYD előzte a Teslát: ezt mutatja a friss jelentés BEV-autók eladásairól (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

BEV: jelentős az eladások növekedése Európában

A BEV-autók teljes eladása Európában 28 százalékkal, 184 312-re nőtt éves szinten. A szegmens vezetője, a német Volkswagen csoport 61 százalékkal, 23 514-re növelte eladásait, beleértve a Skoda márkát is, amelynek elektromos járműeladása 214 százalékkal, 13 598 darabra emelkedett.

A Skoda Elroq először vezette a BEV modellek eladási rangsorát 7998 darabbal. A Skoda Elroq-ot három Volkswagen modell követte, ezek között kiemelkedő a Volkswagen ID.7 640 százalékos eladásnövekedése 6776 járműre, amivel a harmadik helyet szerezte meg áprilisban.

A Tesla Model Y és a Volvo EX30 eladásai

53 százalékkal 4495-re, illetve

57 százalékkal 3712-re

csökkentek a múlt hónapban.

A JATO Dynamics 28 európai országra vonatkozó adatai szerint az új személygépkocsi-regisztrációk száma Európában áprilisban gyakorlatilag stagnált, összesen 1 078 521 új autót adtak el, ami 1399-cel (0,1 százalékkal) több a tavalyi azonos hónaphoz képest.

A BYD autógyártó igen fontos szereplője lesz a magyar gazdaságnak is. Miként megírtuk, a vállalat szegedi óriásberuházása után arról is döntött, hogy Magyarországra telepíti európai központját, ezzel 2000 új munkahelyet teremtve. Beszámoltunk arról is, hogy Szegeden készülő, újabb olcsó modelljével robbantja be a hazai piacot. A villanyautó már kevesebb mint 8 millió forintért elérhető lesz, gyártása hamarosan megkezdődik.