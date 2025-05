Biológiai hadviselés: újra célpont lehet a mezőgazdaság?

Magyarországon több mint ötven év után ismét felütötte a fejét a ragadós száj- és körömfájás. A vírus eredetéről még nincsenek megbízható információk, a hatósági vizsgálat során azonban felmerült a gyanú, hogy a fertőzés akár mesterséges eredetű is lehet. Az eset rávilágít arra, hogy a biológiai hadviselés agrárdimenziója akár valós stratégiai fenyegetéssé válhat. A biológiai hadviselés kevésbé ismert, ám stratégiailag kiemelt dimenziója az élelmiszer-termelést veszi célba. Egy potenciális biológiai támadás a releváns mezőgazdasági ellátórendszerek ellen akár teljes egészében megbéníthatja az adott társadalmat, aláásva ezzel annak védelmi képességeit is. Ezzel a fenyegetéssel tisztában volt a hidegháború két szembenálló szuperhatalma is, így titkos programok keretében mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok aktívan foglalkozott a kérdéssel ebben az időszakban.

A fegyverként használt mezőgazdasági kórokozók (agrárpatogének) rejtett és gyors terjedésük miatt már rövid idő alatt is súlyos gazdasági és társadalmi károkat okozhatnak. A biológiai hadviselés által jelentett veszélyt tovább fokozza, hogy az ilyen támadások elkövetői gyakran rejtve maradnak, így a felelősség megállapítása különösen nehéz. A hidegháború időszakában felpörgött a biológiai hadviselés, a biológiai fegyverek fejlesztése

Fotó: Shutterstock A modern mezőgazdaság szerkezete, különösen a monokultúrás, nagyüzemi rendszerek elterjedése, rendkívül sebezhetővé teszi az élelmiszer-termelést az ilyen kórokozókkal szemben. A genetikai változatosság hiánya miatt egy-egy agresszív kórokozó akár villámgyorsan is képes lehet végigsöpörni egy ültetvényen vagy állatállományon, ezzel gyakorlatilag akár egy teljes termésszezont vagy tenyészállat-populációt semmisítve meg. A történelem is számos példával szolgál az ilyen patogének hatására. Gondoljunk csak az ír burgonyavészre, amely éhínséghez és halálesetekhez, majd tömeges elvándorláshoz vezetett vagy a bengáli rizsbarnafolt-járványra, amely szintén százezrek életét követelte. A hidegháború során a két szuperhatalom felismerte a történelmi példákban rejlő tanulságokat, így mind a Szovjetunió, mind az USA komoly energiákat fektetett az agrárbiológiai fegyverek kutatásába és fejlesztésébe. Biológiai fegyverfejlesztési program az Egyesült Államokban Az Egyesült Államok agrárbiológiai fegyverprogramja a második világháborút követően indult el. Az agrárpatogéneket vizsgáló program célja az volt, hogy növényeket és haszonállatokat megfertőző kórokozók segítségével gyengítse az ország ellenségeit, különösen a kommunista Szovjetuniót és az érdekszférájába tartozó más országokat. A projekt során számos patogént fejlesztettek és alakítottak bevethető fegyverré, amelyek közül a legígéretesebbek még „szolgálati” nevet is kaptak: a Phytophthora infestans – Burgonyavész,

a Magnaporthe grisea – A rizs járványos barnulása (Agent LX),

a Puccinia graminis tritici – Búza feketerozsda (Agent TX),

a Tilletia indica – Búza kőüszög. A program során jelentős mennyiségű (több tíz tonnányi) spórakészletet halmoztak fel. Például az Agent TX-ből mintegy 40 tonnát tároltak különböző telephelyeken, amellyel valamivel több mint 259 ezer négyzetkilométernyi területet lehetett volna megfertőzni. Ez körülbelül az egykori Csehszlovákia és Magyarország teljes területét lefedhette volna.

A feltételezett célpontok között kiemelt helyen szerepeltek a Varsói Szerződés államai, köztük Magyarország, valamint az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság, mint a Szovjetunió egyik mezőgazdasági központja. Biológiai hadviselés: a szovjet Ekologiya-program A Szovjetunió agrárbiológiai hadviselési törekvései a hidegháborús korszak egyik legszigorúbban őrzött, ugyanakkor stratégiai jelentőségű programjában, az „Ekologiya" fedőnevű projektben csúcsosodtak ki. A program elsődlegesen támadó, offenzív jellegű mezőgazdasági biológiai fegyverek kifejlesztésére koncentrált. A mögöttes stratégiai szándék egyértelmű volt – az ellenséges országok, különösen az Egyesült Államok mezőgazdaságának megbénítása növényi és állati kórokozók bevetésével. A két szuperhatalom agrárbiológiai hadi fejlesztései szigorúan őrzött keretek között zajlottak

Fotó: Shutterstock A becslések szerint a fejlesztések csúcspontján mintegy 10.000 fő vett részt a programban, ami jelentősen meghaladta más országok hasonló biológiai hadviselési erőfeszítéseinek mértékét. Az Ekologiya egyik legfontosabb alrendszere az ún. „Biopreparat" volt, amely egy több száz laboratóriumból, gyárból és teszttelepből álló, titkos intézményhálózatot jelentett. A programban dolgozó szakemberek az amerikai program során bemutatott növényi patogének mellett kiemelt figyelmet fordítottak három különösen veszélyes állati patogénre is: a száj- és körömfájás vírusára (RSzKF),

a madárinfluenza vírusára,

az afrikai sertéspestisre (ASF). A ragadós száj- és körömfájás mint szovjet biológiai fegyver A szovjet programban a ragadós száj- és körömfájás a potenciális agrárpatogén fegyverek között a leghatékonyabbnak és egyben legveszélyesebbnek számított. Az RSzKF, azaz ragadós száj- és körömfájás, különösen alkalmasnak bizonyult katonai célokra, mivel rendkívül fertőző, gyorsan terjed és csak az állatokra veszélyes, így az emberi célpontokkal szembeni támadásokhoz képest kisebb egy esetleges, különösen nukleáris válaszcsapás esélye.

Ha egy gyors ütemű terjesztési móddal, például aeroszolos eljárással kombinálják a vírust, úgy példátlan sebességgel képes terjedni. Ideális meteorológiai körülmények között akár a napi 10 kilométeres terjedési ütem sem elképzelhetetlen. Fontos hangsúlyozni, hogy a madárinfluenza és az afrikai sertéspestis, sőt még a marhavész is megkülönböztetett figyelmet kapott a szovjet biológiai fegyverprogramban. A kutatók olyan eszközöket fejlesztettek, amelyekkel több millió rovar, például kullancsok alkalmazásával korlátozottan „irányítható", így akár mesterségesen is befolyásolható annak terjedése. Ezek a kórokozók a szovjet mezőgazdasági biológiai fegyverprogram alappillérei voltak, amelyekkel akár egy ország teljes élelmiszer-ellátása is megbénítható volt. A hidegháború lezárultával veszélyes kezekbe kerülhetett az egykori szovjet „szaktudás” A Szovjetunió összeomlásával a világ legnagyobb mezőgazdasági biológiai fegyverprogramja, az „Ekologiya" egyik pillanatról a másikra hullott darabjaira. Félő volt, hogy az elhagyott vagy alulfinanszírozott intézményekből a patogének, a tudás vagy akár maguk a szakemberek is olyan államokhoz vagy terrorszervezetekhez kerülnek, amelyek biológiai fegyvereket akarnak fejleszteni. Magyarországon több mint ötven év után ismét felütötte a fejét a ragadós száj- és körömfájás betegség

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher Válaszul erre a fenyegetésre indította el az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a Biological Redirection programot. A program célja volt egyrészt megakadályozni a szovjet tudásbázis szétszóródását nemkívánatos irányokba, másrészt lehetőséget biztosítani a kutatóknak arra, hogy civil célú, transzparens mezőgazdasági vagy állategészségügyi kutatásokban folytathassák pályájukat. A program számos helyszínen sikeres volt, de maradtak szürkezónák is, különösen ott, ahol a nemzeti kormányzat még gyenge és kiforratlan volt. Érdekesség, hogy Irán a kilencvenes évek elején aktívan kereste a kapcsolatokat a volt szovjet tudományos elit bizonyos köreivel. A cél egyértelműen a tapasztalathoz és technológiához való hozzáférés volt. Különösen azok a virológusok és fermentációs szakértők voltak keresettek, akik például a száj- és körömfájás vírus nagyüzemi előállításában, vagy az afrikai sertéspestis stabilizációjában rendelkeztek jelentős tapasztalattal. Teherán mellett Szíria és Líbia is nagyfokú érdeklődést mutatott a „szaktudás” iránt, ami különösen aggasztó lehet, hiszen napjainkban ezek az országok jelentős mértékben elveszítették önállóságukat, és számos külső tényező befolyásolja döntéshozatali folyamataikat. Kérdéses, hogy a megszűnő vagy meggyengült állami ellenőrzés milyen ajtókat nyitott meg a nem állami szereplők, milíciák vagy terrorszervezetek előtt.

A cikk Rozs Bálint és Kelemen Hunor "Néma tömegpusztítás – amikor a vidék lesz a biológiai hadviselés új frontvonala" című tanulmányának felhasználásával készült.

