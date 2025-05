Biztonsági kötelek nélkül dolgoztak a világ első felhőkarcolóin – Nézze meg az elképesztő fotókat!

Bár a William Le Baron Jenney által tervezett Chicago’s Home Insurance Building (Chichágói Lakásbiztosítási épület) impozáns, 10 emeletes épületét 1931-ben lebontották, mégis érdemes megemlékezni róla, hiszen a különleges fémvázas (vasváz – amelyet később az acél váltott fel) építészeti megoldásaival mindörökre forradalmasította a városfejlesztést.

A toronyházak ég felé törése ezután megállíthatatlanná vált, persze ehhez szükség volt még jó néhány innovációra; például olyan betonpumpára, amely fel tudja juttatni a betont a magasba; vízszivattyúra, amely a fentebb fekvő szintekre is elviszi a vizet; vagy épp a biztonsági felvonóra, amellyel az emberek is kényelmesen utazhatnak. Ezek az innovációk a XIX. század utolsó évtizedére értek be, ezért a klasszikus felhőkarcolók a XX. század elején kezdtek megjelenni.

Az alábbi fotókon ezeknek, az első felhőkarcolóknak az építését mutatjuk, ahol sokszor vakmerő helyzetben, szédítő magasságban láthatók a munkások: