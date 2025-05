A Világgazdaság számolt be róla, hogy hatvan év után Warren Buffett elbúcsúzik a vezérigazgatói poszttól. A vállalat igazgatótanácsa elfogadta az üzletember döntését, aki ugyan leköszön a CEO tisztségről, de továbbra is a társaság elnökeként folytatja munkáját. A vezérigazgatói posztot Greg Abel veszi át, akit már korábban is utódjaként nevezett meg.

Warren Edward Buffett amerikai részvénybefektető és üzletember

Fotó: AFP/Johannes Eisele

Warren Buffett történelmi hagyatéka

Az omahai bölcs távozása nemcsak egy korszak végét jelenti, hanem azt is, hogy a részvényesek visszatekinthetnek egy páratlan pénzügyi teljesítményre.

Amikor ugyanis Buffett átvette a cég irányítását, a Berkshire egy veszteséges textilipari vállalat volt.

Azóta a részvényei 5 502 284 százalékkal emelkedtek – szemben az S&P 500 index 39 054 százalékos növekedésével ugyanebben az időszakban, osztalékokkal együtt.

Ez éves szinten 19,9 százalékos átlagos hozamot jelent a Berkshire esetében, míg az S&P 500 csupán 10,4 százalékot ért el. A különbség nemcsak számokban mérhető, hanem abban a befektetési filozófiában is, amely Buffett nevét világszerte ismertté tette. A befektetőlegenda visszavonulása új korszakot nyit a Berkshire életében – de egy dolog biztos: ilyen örökséget csak kevesen hagynak maguk után a kapitalizmus történetében.