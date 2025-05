Végérvényesen legendás édesapja örökségébe lépett a fiatal magyar borász

A 40 éves szakember most először került a legjobb öt közé, így őt magát is meglepésként érte, hogy megkapta a kitüntető címet. - Teljes nyugalomban, mondhatni az esélytelenek nyugalmával ültem végig a pénteki, hosszú gálaestet, mivel előtte Heimann Zoltán barátom elmondta, hogy ő nyolc éven át volt a legjobbak között, mire megkapta, szóval van még időm – mondta kicsit mosolyogva, kicsit meghatottan a Heol.hu-nak Gál Tibor borász. – Ennek megfelelően valódi meglepetéssel és meghatottsággal vehettem át a díjat, nem is igen tudtam megszólalni.

Gál Tibort választották a Borászok Borászának

Fotó: heol.hu

Nem csak az első jelölés miatt lehetett meglepetés sokak számára, de az életkora miatt is. 40 évesen ritkán kap az ember egy ilyen, kicsit életműdíjnak is tartott elismerést.

G.T:-Valóban, úgy tudom, én vagyok most a legfiatalabb, aki megkapta ezt. De van ebben más számmisztika is, pontosan 20 éve, hogy megörököltem és kényszerűségből átvettem a borászatunk irányítását édesapám halála után, és ő is éppen 40 éves volt, amikor a másik fontos szakmai elismerést, az Év bortermelője díjat elnyerte.

„Ugyanakkor nyilván nem életműdíjnak fogom ezt fel, inkább elismerésnek és biztatásnak, hogy az örökségemet, ami nem csak egy borászat, hanem egy filozófia is, jó felé viszem és tartsam továbbra is ezt az irányt"

Gál Tibor édesapja emléke előtt is tiszteleg

Ennek a filozófiának ezek szerint volt szerepe a díj elnyerésében is?

-Úgy gondolom igen. Két ok miatt eshetett rám a választás. Az egyik, hogy számomra fontos dolog a tradíció, amit a borászatban is képviselek.

„Igyekszem nem felülni az épp aktuális divathullámra, jobban hiszek a minőségi és prémium borok készítésében, abban, hogy hosszú távon ez vezethet sikerre, mert ezt minden korban értékelni fogják a fogyasztók"

Márpedig a borászok többsége a lelke mélyén alapjában véve konzervatív ember, így ezt valószínűleg értékelték. A másik az a tény, ahogy átvettem és tovább viszem a Gál Tibor nevet és pincészetet, egyfajta szimbólum a szemükben. Sok borász szeretné, ha a gyermeke, a családja ugyanígy vinné tovább azt, amit ő megépített. Tudom, mert sok idősebb borásszal nagyon jó a kapcsolatom, szinte fiukként kezelnek. És így ezt egyfajta tisztelgés apu emléke előtt is.