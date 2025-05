Több és olcsóbb is lett tavalyhoz képest az eladó balatoni büfé

A nyári turisztikai szezon előtt általában három kérdés fogalmazódik meg: mennyi lesz idén a lángos, megvan-e még a kedvelt vízparti büfé, és ha nincs, mennyiért lehetne egy hasonlót kibérelni. A zenga.hu ingatlankeresési oldal hirdetési adatai szerint biztosan olcsóbban lehet idén hozzájutni, mint tavaly.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az országos hirdetési adatbázis szerint ugyanis

a büfék és borozók négyzetméterára 9, a cukrászdáké 13, az éttermeké 7 százalékkal csökkent 2025 első öt hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A kiskereskedelmi ingatlanok közül az üzlethelyiségek négyzetméterára viszont átlagosan 18 százalékkal emelkedett ebben a kategóriában.

Ez állhat a büfé árak csökkenése mögött

„Miután a vendéglátó típusú ingatlanok kínálata jóval szűkebb, mint a lakóingatlanoké, az árcsökkenést a kínálat összetételének változása is magyarázhatja. Feltételezhető, hogy a rosszabb helyen lévő, az alacsonyabb jövedelmű csoportokat kiszolgáló, olcsóbb egységektől válnának most meg nagyobb arányban a tulajdonosok, amiben a gyengébb fogyasztási mutatók is szerepet játszhatnak - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Egyre kevesebb a vendéglátó egység „A KSH számai ugyanakkor azt is megerősítik, hogy évek óta tartó trend a büfék és éttermek számának csökkenése, ezzel párhuzamosan tavalyhoz képest idén többen hirdetnek eladó kereskedelmi és ipari ingatlanokat a zenga.hu-n. Májusban 40 százalékkal emelkedett az eladásra meghirdetett borozók és büfék száma 2024-hez képest, az éttermek esetében azonban 23 százalékkal kevesebbet hirdettek meg közvetlenül a szezon előtt, mint tavaly" – tette hozzá.

A kiadó ingatlanoknál is inkább látni árcsökkentést a zenga.hu hirdetési adatbázisa szerint, igaz jóval kevesebben adnak ki büfének, étteremnek, sörözőnek alkalmas helyeket.

Drága a balatoni büfé

A nyári szezon előtt a Balatonnál több, a helyiek és a visszatérő nyaralók körében ismert éttermet, büfét kínálnak eladásra, illetve kiadásra. A déli parton főleg Siófokon, Balatonlellén és Fonyódon, míg az északi parton Balatonalmádiban, Balatonfüreden lehet most látni a vendéglátó egységeken több eladó vagy kiadó táblát, de hozzá kell tenni, hogy eleve ezek a tópart népesebb települései.