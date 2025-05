„Vegyetek autót, mert kell a pénz!" – Hirtelen bezárt az ország leghíresebb autókereskedése

Az autókereskedelem hazai történetének egyik meghatározó fejezete zárult most le: a Csonti Car, vagyis az Óbudán működő, ikonikus használtautó-kereskedés végleg bezárta kapuit. A telephelyen már új cég működik – vette észre a Világgazdaság Balló Marci, a használtautó-kereskedelem meghatározó egyéniségének Facebook-bejegyzésében.

Már új autókereskedés működik a Csonti Car telephelyén

Fotó: Mikbiz / Shutterstock

A Csonti Car egyedi, humoros hirdetéseivel és megosztó stílusával vált ismertté. A hirdetések gyakran váltak virálissá, és sokan emlékeznek még azokra a kreatív szövegekre is, amelyek mosolyt csaltak hajdanán egy ország arcára.

Vitatható eszközökkel dolgozott a Csonti Car

Az évek során a Csonti Car nemcsak autókat kínált – a legjobb áron –, hanem egy remek életérzést is közvetített vásárlóinak, valamint kinevelt többgenerációnyi remek autókereskedőt is.

Az évtizedek alatt a figyelem középpontjába került kereskedés eszközei vitathatók voltak, maga a tulajdonos is bevallotta, hogy „gerillamarketinget” folytat, aminek a legikonikusabb mondata a „vegyetek autót, mert kell a pénz" jelmondat volt.

A szaksajtó szerint a kínált kocsik közel sem voltak hibátlanok, igencsak „ráköltősnek” bizonyultak.

A Csonti Car egyik legnagyobb port felvert hirdetése az volt, amikor egy 2005-ös évjáratú, full extrás Audi A8 4,2 Quattrót hirdetett meg, 3,59 millió forintért. Az autókereskedő cég szerint az autó a kormányzati flotta tagja volt, és Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt szállították vele.

Hűthető-fűthető volt az első és a hátsó bőrülés is, mp3-at is lejátszott a 8 hangszórós Bose hifi, távolságtartó tempomat, kéken világító xenon fényszóró, az esőt érzékelő ablaktörlő, tolatóradar szerepelt az akkoriban újdonságnak számító extrák között. Ma már egy kompakt autóhoz is elérhető az A8-as extráinak nagy része, de akkoriban tényleg a csúcsot jelentette ez a felszereltség.