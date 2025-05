40 felett ilyen mozgásformát válassz csontritkulás ellen

A csontritkulás (orvosi nevén oszteoporózis) során a csontok sűrűsége csökken, szerkezetük meggyengül, így könnyebben törnek. Különösen a csípő, a gerinc és a csukló van veszélyben. A nők különösen érintettek, főleg a menopauza után, de a férfiaknál is egyre gyakoribb probléma. A betegség sokáig nem okoz fájdalmat, ezért is nevezik „néma kórnak”. Azonban életmódváltással, különösen rendszeres mozgással sokat tehetünk a megelőzésért. Sőt, a már kialakult állapotot is tudjuk javítani.

A csontritkulás megelőzhető, igaz dolgozni kell érte

Csontritkulás ellen mozgással

A csont nem passzív szövet, folyamatosan épül és lebomlik. A testmozgás különösen fontos, mert terhelés hatására a csontsejtek aktiválódnak, és új szövetet kezdenek termelni. Ez különösen igaz a gravitáció ellenében végzett, úgynevezett sajátsúlyos mozgásokra és az erősítő gyakorlatokra. A mozgás tehát nem csak az izmokat edzi, hanem erősíti a csontjainkat. Ezek a mozgásformák segítenek a legtöbbet.

A következő mozgástípusok különösen hatékonyak lehetnek.

1. Saját testsúlyos mozgásformák

Ide tartozik minden olyan mozgás, amelyhez tulajdonképpen semmilyen eszköz nem szükséges, csak a lábaid. Ilyen például a

A csípőd, térded, bokád és a gerinced ilyenkor terhelést kap, ami elősegíti a csontképződést. Már napi 20-30 perc tempós séta vagy gyaloglás is hatékony lehet.

2. Erősítő edzés

A súlyzós edzések, gumiszalagos gyakorlatok vagy saját testsúllyal végzett mozgás, például guggolás, fekvőtámasz, az izmokon keresztül terhelik a csontokat. A fokozatos terhelés a csonttömeg növelésére serkenti a szervezetet. Heti 2–3 alkalommal végzett, célzott izomerősítő gyakorlat már javulást hozhat.

3. Egyensúlyfejlesztő gyakorlatok

Az elesés a legnagyobb veszély a csontritkulásban szenvedők számára. A jó egyensúly segít megelőzni a baleseteket. Például a tai chi, jóga , pilates segítik a test stabilitását megőrizni, a mozgáskoordinációt fejleszteni, így csökkentik a csonttörés kockázatát.

4. Funkcionális mozgások

Ide tartozik minden olyan gyakorlat, amit a mindennapokban is végzünk: ülésből felállás, lépcsőzés, tárgyak emelése. Ezek célja, hogy a test hatékonyabban működjön, és az idősebb korosztály is minél tovább önálló maradhasson.