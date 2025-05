Figyelmeztet az MVM: hamarosan végleg eltűnik egy megszokott számlatípus

Nagy változás lép életbe az MVM számlázásában idén július 1-jén: a nem lakossági ügyfelek részéra a vállalat ettől a dátumtól kezdődőben kizárólag e-számla formátumban bocsátja ki a számlákat, azaz a nem lakossági ügyfelek esetében kivezetik a papíralapú számlázást. Ezért – írja közleményében a vállalat – az MVM ismételten arra kéri érintett ügyfeleit, hogy saját érdekükben mielőbb adják meg e-számla fogadásra alkalmas e-mail-címüket.

Július 1-től a nem lakossági ügyfeleknél megszűnik a papíralapú számlázás, csak e-számla lesz helyette (illusztráció)

Fotó: MVM NEXT

E-számla jön a nem lakossági ügyfelek esetében

A MVM által bejelentett változás 2025. július 1-jén lép életbe és a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási és/vagy hálózathasználati szerződéssel rendelkező

egyéni és társas vállalkozásokat,

egyéb szervezeteket (például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat), és

az olyan magánszemélyeket érinti, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.

Az MVM a változásról az érintett ügyfeleit folyamatosan tájékoztatja és a határidő előtt ismételten megkeresi őket.

Az MVM Next felhívja érintett ügyfelei figyelmét, hogy az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági ügyfelek az e-számlára váltáshoz abban az esetben töltsék ki az erre a célra létrehozott online űrlapot, ha az MVM Nexttől külön értesítést kaptak az e-számla-nyilatkozathoz szükséges kóddal. Az űrlap az mvmnext.hu/Eszamla oldalon érhető el.

Bárki választhatja az e-számla használatát

A vállalat ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a személyre szóló tájékoztatástól függetlenül is van lehetőség áttérni e-számlára, amelyet legegyszerűbben az MVM Next online ügyfélszolgálatán a Számláim / Számlabeállítások / Papírszámla beállítások menüpontban, vagy az MVM Next appban a Felhasználási helyeim / Számláim / Számlabeállítások / Papírszámla beállítások menüpontban tudnak megtenni.