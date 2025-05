Egyedülálló támogatási rendszer segíti az édesanyákat Magyarországon

Bölcsődei támogatás a munkába visszatérő édesanyáknak, szülőknek: a Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci visszatérésének támogatása céljából. A támogatás a 2023.04.01-jét követően munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő számára folyósítható, akinek állandó lakóhelye – vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik –, tartózkodási helye a kevésbé fejlett régiók területén van, és aki gyermekét önkormányzati, vagy nem önkormányzati fenntartású családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásban helyezi el. Gyermekenként legfeljebb havi 50 000 forint támogatás igényelhető.

Nők 40 program: a nők kedvezményes öregségi nyugdíja minden szempontból öregségi nyugdíjnak minősül. Erre a saját jogú nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. A jogosultsági időnek csak a keresőtevékenységgel szerzett és a gyereknevelésre tekintettel folyósított ellátás alapján elismert szolgálati idő minősül. Fontos kiemelni, hogy a program fő szabálya szerint figyelembe veszi azt is, ha a nő a 40 év jogosultsági idő egy részét gyermekneveléssel töltötte, ezt legfeljebb 8 évben ismeri el (a lehetőség igénybe vételének ugyanakkor nem feltétele a gyermeknevelés, az 40 év szolgálati idővel is teljesíthető).

Ezek mellett a pénzügyi jellegű, az édesanyákat, illetve több esetben más jogosultakat is segítő támogatási formák mellett a magyar családokat, és bennük az édesanyákat más módon, olykor áttételesen is támogatja az állam. Ezek közé tartozik például a nappali rendszerű nevelés-oktatásban részt vevő gyerekek számára az ingyenes iskolai tankönyv biztosítása, illetve a gyermekek után járó pótszabadság is (utóbbi mindkét szülőt megilleti).