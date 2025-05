Számítógépet egészségpénztárra? Itt az új javaslat!

Kevesebben ismerik az önsegélyező szolgáltatásokat

Az önsegélyező szolgáltatások másként működnek mint az egészségpénztári szolgáltatások, például a gyógyszervásárlás vagy magánorvosi szolgáltatások igénybevétele. A felhasználásnak ezek a szolgáltatások kisebb részét képviselik, és sok pénztártag nem is ismeri őket, pedig nagyon hasznosak lehetnek. A lényegük, hogy a pénztárban gyűjtött megtakarításból bizonyos élethelyzetekben lehetséges saját magunk támogatása (ezért is hívják őket segélynek vagy támogatásnak.) Vannak köztük egyösszegű, de rendszeres kifizetést lehetővé tevő szolgáltatások is.

Az MNB 2024-es éves jelentése alapján az egészségpénztárak szolgáltatási kifizetései 2023-ban kiugróan nőttek, de az önsegélyező szolgáltatások ebben igen kis részarányt képviselnek, ráadásul a lakáshitel törlesztése szolgáltatáson kívül mindegyik szolgáltatásra kevesebbet fordítottak a tagok.