Nem feltétlenül luxus az elektromos fogkefe, ennyiért már jó minőségű eszközt vehetünk

A megfelelő szájhigiénia mindennapjaink elengedhetetlen része. Fogaink ápolását egy kicsit könnyebbé és hatékonyabbá tehetjük elektromos fogkefe használatával, de csak százezres nagyságrendben gondolkozhatunk-e, ha egy egy valóban jól tisztító elektromos fogkefét szeretnénk vagy szeretnénk vagy kevesebbel is megússzuk? Többek között ez is kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztjéből.

A teszt eredményei azt mutatják, manapság nem feltétlenül luxus egy elektromos fogkefe / Fotó: Shutterstock

Összesen 42 elektromos fogkefét teszteltek

A fogyasztóvédők ezúttal

a Curaprox, Foreo, Philips Sonicare, Silk’n és Oral-B márkák összesen 42, a hazai boltokban és webshopokban elérhető termékeit tesztelték nemzetközi együttműködésben: 17 forgófejes és 25 szónikus elektromos fogkefét.

A teszt folyamán vizsgálták a

tisztítási hatékonyságot: ez a legegyértelműbb és legfontosabb szempont, éppen ezért a legnagyobb súllyal számított bele a termékek összesített értékelésébe.

az akkumulátor és töltő várható teljesítményét: az ideális elektromos fogkefe akkumulátora hosszú élettartamú, gyorsan tölthető és alacsony az energiafogyasztása. Értékelték, hogy az egyes típusok esetében mire számíthatunk ilyen szempontból.

a használhatósági tapasztalatokat: jó esetben ez egy mindennap többször használatos termékcikk, éppen ezért nem mindegy mennyire komfortos a használata, vagy okoz-e bosszúságot a szanaszét fröcskölő fogkrémhab, vagy a kellemetlen frekvenciájú rezgés.

az alkalmazás használatát: az elérhető iOS és Androidos alkalmazást is értékelték. A tapasztalatok nem számítottak bele az összesített eredménybe, mindenesetre érdekesség azoknak, akik örömmel használják az ilyen típusú lehetőségeket.

Ilyen eredmények születtek

A teszteredmények szerint

a lepedék eltávolításának hatékonysága 19 termék esetében volt 80 százalékos, vagy afeletti, 2 termék pedig 40-59 százalékkal végzett, amely elég gyenge eredménynek számít. Ez a kettő ráadásul nem a legolcsóbb tesztelt típus volt, átlagáruk 65 -77 ezer forintra rúgott a teszt publikálásakor.

A használhatósági szempontok összesített eredményeinek egyik érdekessége, hogy a legjobbnak és leggyengébbnek ítélt elektromos fogkefék is a Philips termékei közül kerültek ki. Egy márkán belül is nagyok lehetnek az eltérések és üzemidő tekintetében is nagy a szórás. Egyes fogkefék akár 3 óra 20 percig is bírják, míg mások 24 perc használatot követően töltésre szorulnak. A töltési idő pedig 87 perc és 33 óra között mozgott. A termékek becsült éves energiafogyasztása 550 és 7 828 Wh. Még, ha nem is ez csapja majd ki a biztosítékot, azért látványos a különbség.