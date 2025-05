Sokat spórolhat az élelmiszereken, ha odafigyel erre az öt dologra

Az élelmiszer-pazarlás világszintű probléma, amely súlyos gazdasági, környezeti és társadalmi következményekkel jár. A globális adatok szerint a megtermelt élelmiszer egyharmada a kukában végzi, miközben a világ számos pontján emberek milliói éheznek. Magyarországon a háztartások évente átlagosan 60 kilogramm élelmiszert dobnak ki fejenként, ennek a mennyiségnek kb. 40 százalékát meg lehetne menteni a kidobástól. Bár – miként arról az Origo beszámolt – ebben érzékelni lehetett javuló tendenciát, a kérdésben még mindig sok a tennivaló.

Élelmiszer-pazarlás: jelentős mennyiségű élelmiszer végzi a szemétben, pedig lehetne tenni ellene (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Élelmiszer-pazarlás: sokat számít vásárlásnál a tudatosság

Nem kell ugyanakkor ebbe a helyzetbe belenyugodni, az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása közös ügy, amelyhez mindenki hozzájárulhat a saját lehetőségei szerint.

A tudatos vásárlás, a megfelelő tárolás és a maradékok hasznosítása nemcsak a pénztárcánkat kíméli, hanem környezetünket is óvja

– hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), melynek célja, hogy támogassa a fogyasztókat a helyes döntések meghozatalában. Apró odafigyeléssel mindenki sokat tehet a pazarlás csökkentéséért – otthon, a boltban és a közösségében egyaránt.

A pazarlás nem csupán az élelmiszer elvesztegetését jelenti, hanem az előállításhoz szükséges értékes erőforrások – mint a víz, az energia és a munkaerő – elpazarlását is. Emellett a kidobott élelmiszer bomlása során metángáz keletkezik, ami erősen hozzájárul a klímaváltozáshoz. Kevesebb, csak a szükséges mennyiségű élelmiszer megvásárlásával ugyanakkor ebben is érhető el előrelépés, miközben spórolhatunk is.

Öt dolog, amivel spórolhatunk, és az élelmiszer-pazarlás ellen is tehetünk

Egyszerű, mindenki által megvalósítható módon, tudatossággal sokat tehetünk az élelmiszer-pazarlás ellen. Vagyis spórolhatunk élelmiszerre fordított kiadásainkon, amivel párhuzamosan csökkenthetjük a feleslegesen kidobott élelmiszerek mennyiségét.

Az NNFH ehhez az alábbi öt pont szem előtt tartását javasolja:

1. Tervezés és tudatos vásárlás

Készítsünk heti menütervet és bevásárlólistát, így csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van.

Kerüljük az impulzusvásárlást, ne hagyjuk, hogy az akciók rászedjenek olyan termékek megvásárlására, amelyeket végül nem használunk fel.

2. Helyes tárolás

Ismerjük meg az élelmiszerek ideális tárolási módját. A hűtőszekrényt tartsuk 0–5 °C között, és figyeljünk arra, hogy mi meddig tartható el.

Használjunk légmentesen záródó tárolóedényeket, így megelőzhetjük az ételek idő előtti romlását.

3. Maradékok kreatív felhasználása

Ne dobjuk ki a maradékot – készíthetünk belőle új ételeket, például rakottasokat, leveseket, szendvicskrémeket.

Ha előreláthatólag nem fogy el az elkészített étel, fagyasszuk le, így később még hasznát vehetjük.

4. A címkék helyes értelmezése

Különböztessük meg a „minőségét megőrzi” és a „fogyasztható” jelöléseket: előbbi a termék érzékszervi jellemzőire, utóbbi a biztonságos elfogyasztás határidejére vonatkozik.

A lejárt „minőségét megőrzi” dátumú termékek gyakran még jó minőségűek és fogyaszthatók (a jelölések helyes értelmezésével kapcsolatban további részleteket ebből a cikkből tudhat meg).

5. Komposztálás

Az elkerülhetetlen élelmiszer-hulladék (pl. zöldséghéj, tojáshéj) kiváló alapanyaga lehet a komposztnak. Ez nemcsak csökkenti a hulladék mennyiségét, de a kertünkben is hasznosul.

Az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása nemcsak környezeti érdek, hanem gazdasági és erkölcsi kérdés is. A tudatos fogyasztás révén nemcsak pénzt takarítunk meg, de aktívan hozzájárulunk egy fenntarthatóbb jövőhöz is. Ezek mellett a hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy fontos, hogy mindannyian felismerjük: a mindennapi szokásaink megváltoztatásával valódi változást érhetünk el.